KARRIMORコラボ特別付録『カリマー　アウトドア調光機能グラス』付き　BE-PAL6月号は、本日（5月9日）発売！

株式会社小学館

5月9日発売、BE-PAL月6号の特別付録は『カリマー アウトドア調光機能グラス』です。

室内ではクリア、紫外線を受けると色が濃くなる調光機能付き！ しかも、KARRIMORのロゴ入りクロスケースはレンズを拭ける仕様になっていて超便利！

日差しの強いこの季節に便利な調光機能が付いたグラス。室内や日影ではクリアに、紫外線の下に出るとレンズの色が濃くなる。付け外しの手間が省けて超便利！

しっかりと日差しを遮ってくれる色の濃さ。太陽のまぶしさから守ってくれます。

紫外線のない室内や日影ではクリアな色に。グラスを外すことなく買い物や地図の確認ができちゃいます。

グラスを優しく吹くことができる柔らか素材のケースが付属。持ち運ぶのも楽チンです！

日差しの強弱によって色の濃さが変わるので、日向や日影の中を歩くハイキングに最適！ 犬のお散歩時にも役立ちますよ。

女性でも似合うシンプルデザイン。日本人の顔に合わせたサイズ感なのもうれしい。

※付録の記事。

https://www.bepal.net/archives/671683

※電子版には付録は同梱されません。

https://www.bepal.net/magazine

さらに、今号の大特集は「絶景ハイクでリフレッシュ！」。のんびり数時間歩くと広がる絶景に、身もココロも軽くなる。さらに、温泉にキャンプに美味しいご飯とお酒！ 日帰り派も泊まり派も、行けばReフレッシュな気分になれること間違いなし！

**********************************

『BE-PAL』 6月号

2026年5月9日(土) 発売

特別価格 1,500円（税込）

小学館

**********************************

※本誌紹介記事。

https://www.bepal.net/archives/671711

■大特集

のんびり楽チン低山から日本再発見の街道旅まで。自分へのご褒美タイムへGO!

絶景ハイクでリフレッシュ！

Part1

日本オモシロ発見ハイク！ 自分の趣味全開しました編

・世界自然遺産の穴場で楽しむ！ コケ＆動物観察ハイキング

・六根清浄、転職祈願！ 日本一危険な国宝！ 投入堂＆ご褒美温泉ハイキング

・ノスタルジックな街道に癒やされる。中山道・馬籠宿～妻籠宿を女子二人旅タイムトリップ＆食べ歩きハイキング

Part2

ごちそう時々お酒ハイク！ 感謝していただきます編

・生まれたての大地を歩く！ 能登半島西海岸トレッキング

・スープジャーであったか美味しい！ 栗原心平のごちそうハイキング

・山に登る理由は美味しくお酒を飲むため！？ 霧ヶ峰高原の隠れた名峰・鷲ヶ峰へ！ 下山後は諏訪の地酒で乾杯三昧

コラム１：ご当地グルメに出会えるお手軽ハイキング ＆ トレッキングコース６.

コラム２：“好き” をたくさん詰め込んで、趣味も楽しむハイキングコース６.

■小特集

酷暑を快適に乗り切る！

ほんとうに気持ちいいエコハウス

■GARAGE SPECIAL強い日差しを遮るSun protective gear

■フレッシュ連載

グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉

＃05 “わが家” に泊まって寝る

アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた

第7回 冬を守るスノーコミュニティの挑戦（白馬VALLEY＊後編）

脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄

第8回 四国版 “なめとこ山の熊”

磯野貴理子の推し鳥DIARY

第10回 水を守るボランティア活動

大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！

つの丸のふがふがDog Days

第12回 マンガ家を救う一手はアウトドアにあり！

「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」

第二十三回 十章 八咫烏とサルタヒコ

文／妄想博士・夢枕 獏

里山wonder通信

・最終回 3分クッキングより早く作れるタイパ野草料理

松本明子のアポなし軽キャン日記

第24回 松本明子、緊急入院！ その真相とは!?

■栗原心平のごちそうキャンプ飯

vol.55 スッキリモリモリ野菜が主役

■ほんとうに気持ちいいキャンプ場

歴史ロマンあふれる古代遺跡キャンプ場

■BLUE & GREEN FIELD

・『親友は山に消えた』著者小林元喜さんに直撃 ほか

・シェルパ斉藤の旅の自由型

・サラリーマン転覆隊

・井ノ原快彦のつくりびと

・角幡唯介 エベレストには登らない

・RV GARAGE ホンダ／CR-V e:HEV RS

・旅する道具学 patagonia／Stormfront Roll Top Pack 45

mont-bell／Storm Pack 30、Roll-up Drycontainer Pack 35

・BE-PAL野遊び道具店

・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～

・植物「珍」百景 『シラン』

https://www.bepal.net