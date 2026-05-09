KARRIMORコラボ特別付録『カリマー アウトドア調光機能グラス』付き BE-PAL6月号は、本日（5月9日）発売！
5月9日発売、BE-PAL月6号の特別付録は『カリマー アウトドア調光機能グラス』です。
室内ではクリア、紫外線を受けると色が濃くなる調光機能付き！ しかも、KARRIMORのロゴ入りクロスケースはレンズを拭ける仕様になっていて超便利！
日差しの強いこの季節に便利な調光機能が付いたグラス。室内や日影ではクリアに、紫外線の下に出るとレンズの色が濃くなる。付け外しの手間が省けて超便利！
しっかりと日差しを遮ってくれる色の濃さ。太陽のまぶしさから守ってくれます。
紫外線のない室内や日影ではクリアな色に。グラスを外すことなく買い物や地図の確認ができちゃいます。
グラスを優しく吹くことができる柔らか素材のケースが付属。持ち運ぶのも楽チンです！
日差しの強弱によって色の濃さが変わるので、日向や日影の中を歩くハイキングに最適！ 犬のお散歩時にも役立ちますよ。
女性でも似合うシンプルデザイン。日本人の顔に合わせたサイズ感なのもうれしい。
※付録の記事。
https://www.bepal.net/archives/671683
※電子版には付録は同梱されません。
https://www.bepal.net/magazine
さらに、今号の大特集は「絶景ハイクでリフレッシュ！」。のんびり数時間歩くと広がる絶景に、身もココロも軽くなる。さらに、温泉にキャンプに美味しいご飯とお酒！ 日帰り派も泊まり派も、行けばReフレッシュな気分になれること間違いなし！
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『BE-PAL』 6月号
2026年5月9日(土) 発売
特別価格 1,500円（税込）
小学館
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※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/671711
■大特集
のんびり楽チン低山から日本再発見の街道旅まで。自分へのご褒美タイムへGO!
絶景ハイクでリフレッシュ！
Part1
日本オモシロ発見ハイク！ 自分の趣味全開しました編
・世界自然遺産の穴場で楽しむ！ コケ＆動物観察ハイキング
・六根清浄、転職祈願！ 日本一危険な国宝！ 投入堂＆ご褒美温泉ハイキング
・ノスタルジックな街道に癒やされる。中山道・馬籠宿～妻籠宿を女子二人旅タイムトリップ＆食べ歩きハイキング
Part2
ごちそう時々お酒ハイク！ 感謝していただきます編
・生まれたての大地を歩く！ 能登半島西海岸トレッキング
・スープジャーであったか美味しい！ 栗原心平のごちそうハイキング
・山に登る理由は美味しくお酒を飲むため！？ 霧ヶ峰高原の隠れた名峰・鷲ヶ峰へ！ 下山後は諏訪の地酒で乾杯三昧
コラム１：ご当地グルメに出会えるお手軽ハイキング ＆ トレッキングコース６.
コラム２：“好き” をたくさん詰め込んで、趣味も楽しむハイキングコース６.
■小特集
酷暑を快適に乗り切る！
ほんとうに気持ちいいエコハウス
■GARAGE SPECIAL
強い日差しを遮るSun protective gear
■フレッシュ連載
グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉
＃05 “わが家” に泊まって寝る
アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた
第7回 冬を守るスノーコミュニティの挑戦（白馬VALLEY＊後編）
脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄
第8回 四国版 “なめとこ山の熊”
磯野貴理子の推し鳥DIARY
第10回 水を守るボランティア活動
大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！
つの丸のふがふがDog Days
第12回 マンガ家を救う一手はアウトドアにあり！
「忘竿堂主人伝奇噺 ―古代史を遊ぶ―」
第二十三回 十章 八咫烏とサルタヒコ
文／妄想博士・夢枕 獏
里山wonder通信
・最終回 3分クッキングより早く作れるタイパ野草料理
松本明子のアポなし軽キャン日記
第24回 松本明子、緊急入院！ その真相とは!?
■栗原心平のごちそうキャンプ飯
vol.55 スッキリモリモリ野菜が主役
■ほんとうに気持ちいいキャンプ場
歴史ロマンあふれる古代遺跡キャンプ場
■BLUE & GREEN FIELD
・『親友は山に消えた』著者小林元喜さんに直撃 ほか
・シェルパ斉藤の旅の自由型
・サラリーマン転覆隊
・井ノ原快彦のつくりびと
・角幡唯介 エベレストには登らない
・RV GARAGE ホンダ／CR-V e:HEV RS
・旅する道具学 patagonia／Stormfront Roll Top Pack 45
mont-bell／Storm Pack 30、Roll-up Drycontainer Pack 35
・BE-PAL野遊び道具店
・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～
・植物「珍」百景 『シラン』
https://www.bepal.net