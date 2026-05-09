KARRIMORコラボ特別付録『カリマー　アウトドア調光機能グラス』付き　BE-PAL6月号は、本日（5月9日）発売！

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株式会社小学館

5月9日発売、BE-PAL月6号の特別付録は『カリマー　アウトドア調光機能グラス』です。


室内ではクリア、紫外線を受けると色が濃くなる調光機能付き！ しかも、KARRIMORのロゴ入りクロスケースはレンズを拭ける仕様になっていて超便利！





日差しの強いこの季節に便利な調光機能が付いたグラス。室内や日影ではクリアに、紫外線の下に出るとレンズの色が濃くなる。付け外しの手間が省けて超便利！




しっかりと日差しを遮ってくれる色の濃さ。太陽のまぶしさから守ってくれます。







紫外線のない室内や日影ではクリアな色に。グラスを外すことなく買い物や地図の確認ができちゃいます。







グラスを優しく吹くことができる柔らか素材のケースが付属。持ち運ぶのも楽チンです！







日差しの強弱によって色の濃さが変わるので、日向や日影の中を歩くハイキングに最適！　犬のお散歩時にも役立ちますよ。







女性でも似合うシンプルデザイン。日本人の顔に合わせたサイズ感なのもうれしい。






※付録の記事。


https://www.bepal.net/archives/671683



※電子版には付録は同梱されません。


https://www.bepal.net/magazine




さらに、今号の大特集は「絶景ハイクでリフレッシュ！」。のんびり数時間歩くと広がる絶景に、身もココロも軽くなる。さらに、温泉にキャンプに美味しいご飯とお酒！　日帰り派も泊まり派も、行けばReフレッシュな気分になれること間違いなし！





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『BE-PAL』 6月号



　2026年5月9日(土) 発売


　特別価格 1,500円（税込）


　小学館


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※本誌紹介記事。
https://www.bepal.net/archives/671711







■大特集

のんびり楽チン低山から日本再発見の街道旅まで。自分へのご褒美タイムへGO!


絶景ハイクでリフレッシュ！


Part1


日本オモシロ発見ハイク！　自分の趣味全開しました編


・世界自然遺産の穴場で楽しむ！　コケ＆動物観察ハイキング


・六根清浄、転職祈願！　日本一危険な国宝！　投入堂＆ご褒美温泉ハイキング


・ノスタルジックな街道に癒やされる。中山道・馬籠宿～妻籠宿を女子二人旅タイムトリップ＆食べ歩きハイキング


Part2


ごちそう時々お酒ハイク！　感謝していただきます編


・生まれたての大地を歩く！　能登半島西海岸トレッキング


・スープジャーであったか美味しい！　栗原心平のごちそうハイキング


・山に登る理由は美味しくお酒を飲むため！？　霧ヶ峰高原の隠れた名峰・鷲ヶ峰へ！　下山後は諏訪の地酒で乾杯三昧



コラム１：ご当地グルメに出会えるお手軽ハイキング ＆ トレッキングコース６.


コラム２：“好き” をたくさん詰め込んで、趣味も楽しむハイキングコース６.






■小特集

酷暑を快適に乗り切る！


ほんとうに気持ちいいエコハウス





■GARAGE　SPECIAL
強い日差しを遮るSun protective gear



■フレッシュ連載

グレートジャーニー最新章〈旧石器時代へ、時を辿る旅〉


＃05 “わが家” に泊まって寝る



アウトドアは運動だ！斎藤幸平が歩いてコモンを考えた


第7回　冬を守るスノーコミュニティの挑戦（白馬VALLEY＊後編）



脱サラ猟師からの手紙 黒田未来雄


第8回　四国版 “なめとこ山の熊”



磯野貴理子の推し鳥DIARY


第10回　水を守るボランティア活動



大人気マンガ家の犬偏愛アウトドアライフ！


つの丸のふがふがDog Days


第12回　マンガ家を救う一手はアウトドアにあり！



「忘竿堂主人伝奇噺　―古代史を遊ぶ―」


第二十三回　十章　八咫烏とサルタヒコ


文／妄想博士・夢枕 獏



里山wonder通信


・最終回　3分クッキングより早く作れるタイパ野草料理



松本明子のアポなし軽キャン日記


第24回　松本明子、緊急入院！　その真相とは!?



■栗原心平のごちそうキャンプ飯


vol.55　スッキリモリモリ野菜が主役



■ほんとうに気持ちいいキャンプ場


歴史ロマンあふれる古代遺跡キャンプ場　



■BLUE & GREEN FIELD


・『親友は山に消えた』著者小林元喜さんに直撃 ほか




・シェルパ斉藤の旅の自由型


・サラリーマン転覆隊


・井ノ原快彦のつくりびと


・角幡唯介　エベレストには登らない


・RV GARAGE　ホンダ／CR-V e:HEV RS


・旅する道具学 patagonia／Stormfront Roll Top Pack 45


mont-bell／Storm Pack 30、Roll-up Drycontainer Pack 35


・BE-PAL野遊び道具店


・WIND from ONTARIO ～森の海、水の島～


・植物「珍」百景　『シラン』





https://www.bepal.net