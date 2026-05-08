名優クリント・イーストウッド×巨匠セルジオ・レオーネ！『荒野の用心棒［完全版］Blu-rayコレクターズ・エディション（2枚組）』

株式会社フィールドワークス

平素よりお世話になっております。

名優クリント・イーストウッドの名を世界に知らしめ、「マカロニ・ウエスタン」の世界的ブームを巻き起こしたマスターピース『荒野の用心棒』（64）。製作50周年を記念して発売された「荒野の用心棒［完全版］ 製作50周年Blu-rayコレクターズ・エディション」（現在廃盤のため、ご購入いただけません）の仕様をベースに、この度、『荒野の用心棒［完全版］Blu-rayコレクターズ・エディション（2枚組）』として、2026年5月29日（金）に新パッケージ・新価格にて再リリースする運びとなりました！

（ナイル大商店 https://www.nile-store.jp/ にて絶賛予約受付中）

★黒澤明監督×三船敏郎の傑作「用心棒」を西部劇に翻案！

クリント・イーストウッドを世界的に知らしめ、一大ブームを巻き起こした金字塔

黒澤明監督の傑作時代劇「用心棒」に感銘を受けたイタリアの名匠セルジオ・レオーネ（「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」）が、正式なリメイク権を得ないまま制作!?（この問題は裁判により解決済み） 世界的な「マカロニ・ウエスタン」ブームを巻き起こしたのが本作品。当時テレビ西部劇「ローハイド」で注目されていたものの、映画俳優としては無名だったクリント・イーストウッド（初公開時34歳）を起用し、のちに合わせて「ドル三部作」と呼ばれる「夕陽のガンマン」「続・夕陽のガンマン」とともに、イーストウッドを世界的スターに、レオーネ監督を世界的名匠へと押し上げた人気作です。

対立する二大勢力が牛耳る町を舞台に、双方を共倒れさせようとする流れ者ジョー（イーストウッド）の立ち回りを、驚天動地のガンアクションと過激な残虐描写で描きます！

★マカロニ・ファン、映画ファン、コレクターを唸らせた

伝説の8大【完全】仕様をリニューアル価格でお届け！

「劇場公開時と同じイタリア語完全版ソフト化」「映画評論家・二階堂卓也氏による新字幕」「カット部分を追加収録した“日本語吹替完声版”収録」「驚異の本編音声7種類収録」「圧倒的・全4時間超の特典映像」などなど、2014年の「製作50周年盤」で映画ファンを唸らせた「8大完全仕様」（詳細は次ページも参照ください）を踏襲！（一部特典映像の字幕改訂あり） 32ページに及ぶファン必見の特製ブックレットも縮刷再封入し、リニューアル価格でお届けします！

★乞うご期待！ 4K UHD版も2026年12月リリース計画中！

Blu-rayコレクターズ・エディションの再リリースに続き、4K UHD版についても現在12月リリースを目処に計画中。詳細は決まり次第改めてご案内いたします。

『荒野の用心棒［完全版］Blu-rayコレクターズ・エディション(2枚組)』は

5/29(金)よりナイル大商店（https://www.nile-store.jp/(https://www.nile-store.jp/)）＆Amazonにて独占販売！

（※ナイル大商店で絶賛予約受付中！）

つきましては、本情報の掲載をご検討の程、何卒よろしくお願いたします。

商品仕様

《映画ファンを唸らせた、伝説の8大【完全】仕様！》

１. 劇場公開時と同じイタリア語完全版を完全ソフト化！

２. 伊Ripley's Film制作の高画質＆高音質HDマスターを完全収録！

３. “マカロニ・ウエスタン節”完全炸裂！ 映画評論家・二階堂卓也氏による新字幕！

４. 本編音声7種（イタリア語×2／英語×2／コメンタリー／吹替×2）を収録！

５. カット部分を追加収録した“日本語吹替完声版”収録！

（追録キャストは多田野曜平、屋良有作、羽佐間道夫ほか）

６. もうひとつの吹替版！ テレビ吹替版2種類収録！

７. 特典映像、圧巻の全4時間超！（一部字幕改訂）

８. 資料としても大充実！ 特製ブックレット（32P）を縮刷再封入！

荒野の用心棒［完全版］Blu-rayコレクターズ・エディション（2枚組）2026年5月29日(金)発売

価格：7,480円（消費税・送料込み） 発売元：ナイル大商店

品番：FWHV-0020 ブルーレイ2枚組／ピクチャーディスク仕様

【本編ディスク】2層／本編100分＋特典約17分／16：9スコープサイズ

音声：１.イタリア語 DTS-HD Master Audio 5.1chサラウンド／２.イタリア語 DTS-HD Master Audio 2.0chステレオ／３.英語 DTS-HD Master Audio 5.1chサラウンド／４.英語 DTS-HD Master Audio 2.0chステレオ／５.解説音声（英語）DTS-HD Master Audio 2.0chモノラル／６.日本語1（テレビ朝日版“日本語吹替完声版”）DTS-HD Master Audio 2.0chモノラル／７.日本語2（TBS新版）DTS-HD Master Audio 2.0chモノラル

字幕：１.日本語字幕（イタリア語用）／２.日本語字幕（英語用）／３.解説用字幕／４.吹替（日本語1）用字幕／５.吹替（日本語2）用字幕

【特典ディスク】1層／特典約247分／16：9ビスタサイズ（一部4：3）

音声：１.イタリア語・英語・フランス語 DTS-HD Master Audio 2.0chステレオ

字幕：１.日本語字幕

＜特典映像＞

【本編ディスク】クリストファー・フレイリング（レオーネ評伝著者）によるコメンタリー／予告篇（米国版・二本立興行版・イタリア版）／ラジオ・スポット集（10種）

【特典ディスク】インタビュー集（トニーノ・ヴァレリ、フランコ・ジラルディ、エンニオ・モリコーネ、“回想録・証言・物語”）／カルロ・ガベルシェク（ウエスタン映画史研究家）によるロケ地解説／メイキング映像／レストアについて／ニュー・ヒーローの誕生／イーストウッド語る／監督セルジオ・レオーネ／アメリカでのTV放送／“幻の”プロローグ／ベスト・マスター制作秘話／ロケ地再訪／「セルジオ・レオーネ／ウエスタンの世界」

＜封入特典＞特製ブックレット（32P）

※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

※収録内容は、2014年10月22日発売『荒野の用心棒 ［完全版］ 製作50周年Blu-rayコレクターズ・エディション』と同じになります。

STAFF

監督・脚本：セルジオ・レオーネ

製作：アリゴ・コロンボ、ジョルジオ・パーピ

撮影：マッシモ・ダラマーノ

音楽：エンニオ・モリコーネ

CAST

(声の出演：テレビ朝日版[追加収録]／TBS新版)

クリント・イーストウッド (山田康雄[多田野曜平]／山田康雄)

ジャン・マリア・ヴォロンテ (内海賢二[屋良有作]／内海賢二)

マリアンネ・コッホ (弥永和子／橋本典子)

ウォルフガング・ルスキー (島 宇志夫／仁内達之)

ジークハルト・ルップ (羽佐間道夫[羽佐間道夫]／田中康郎)

ホセ・カルヴォ (富田耕生／今西正男)

【ストーリー】ニュー・メキシコの国境近くの町サン・ミゲルに、ジョーという名の流れ者（クリント・イーストウッド）がやってきた。ロホス兄弟とバクスター一家が町を二分して支配していることを知った彼は、バクスターの手下を一瞬の早射ちで倒し、用心棒として自分をロホス兄弟に売り込む。ジョーは巧みに立ち回り、双方を共倒れさせようとするが……。!?

1964年イタリア・スペイン・西ドイツ合作／1965年12月25日公開（配給：東宝東和）／原題：PER UN PUGNO DI DOLLARI

※ご紹介の際は、下記クレジット表記をお願いいたします。

荒野の用心棒［完全版］Blu-rayコレクターズ・エディション（2枚組）

2026年5月29日(金)発売 発売元：ナイル大商店

(C) 株式会社黒澤プロダクション / (C) 1964 UNIDIS S.A.R.I.

【ご提供素材】● 『荒野の用心棒』 素材一式（ジャケット、ロゴ、スチール）

ダウンロードURL：https://bit.ly/dollari_BD(https://bit.ly/dollari_BD)

ダウンロード期限： 2026年8月9日(日)

『荒野の用心棒［完全版］Blu-rayコレクターズ・エディション(2枚組)』は

5/29(金)よりナイル大商店（https://www.nile-store.jp/(https://www.nile-store.jp/)）＆Amazonにて独占販売！

（※ナイル大商店で絶賛予約受付中！）

つきましては、本情報の掲載をご検討の程、何卒よろしくお願いたします。