「INTERMOLD 名古屋」に出展

株式会社アマダ「SDEW-8010iIII GORIKI + ALFAS-03KR」

アマダグループの株式会社アマダプレスシステム（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長：山本 浩司）は、2026年5月20日（水）～22日（金）までポートメッセなごやで開催される「INTERMOLD 名古屋」に出展します。今回の出展では、「SHAPE GLOBAL FUTURE プレスの進化がつむぐ、これからのモノづくり」をテーマに、昨今の労働者、技能者不足の対応に向けた最新のデジタル化、自動化ソリューションをご提案します。

サーボプレスとレベラフィーダなど周辺装置の操作画面・制御の一体化により、操作性・生産性を向上させた順送プレス加工自動化システム「SDEW-8010iIII GORIKI + ALFAS-03KR」を出展。銅・アルミなど非鉄金属の加工サンプルを展示するとともに、銅材バスバーの加工を実演します。「SDEW-8010iIII GORIKI」は、サーボモーター駆動のダブルクランク仕様、加圧能力800kNの高剛性デジタル電動サーボプレスです。スライドに8面ギブガイド構造を採用することで、前後・左右の耐偏心荷重特性を強化。非対称部品が多いEV用の車載電装部品加工など、幅広い加工ニーズに対応が可能です。また、NCレベラフィーダ「ALFAS-03KR」は、ECO & SILENTリリース機構を搭載し、エア消費量を大幅に削減。メンテナンス性に優れたレベラ上下開放機構の採用により、保守性の大幅な改善も実現しています。

■主な出展内容

社名：アマダプレスシステム

ブース：第1展示館 2-171

商品名：順送プレス加工自動化システム SDEW-8010iIII GORIKI(https://products.amada.co.jp/products/product/?productid=id402016&language=1&?utm_medium=PR125) + ALFAS-03KR(https://products.amada.co.jp/products/product/?productid=id402000&language=1&?utm_medium=PR125)