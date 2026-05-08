Liquitous、京都「都市と循環 2026」に出展 ──「異なる声が混ざるとき、都市は発酵する」

株式会社LiquitousGenerative Work by Studio Sander Wassink

株式会社Liquitous（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO：栗本拓幸）は、2026年5月14日（木）から16日（土）まで、京都・二条の旧・京都市児童福祉センターで開催されるカンファレンス＆フェスティバル「都市と循環 Circular Cities Conference & Festival 2026」（主催：「都市と循環」実行委員会／窓口：R不動産株式会社、共催：京都市）に出展します。

本イベントのサブタイトルは「Can a city be fermented？（都市は発酵するか？）」。Liquitousは、このサブタイトルに呼応するかたちで「異なる声が混ざるとき、都市は発酵する」 と題した展示を行います。

出展の背景 ──「二極」の間にある、多様な市民の声

「都市と循環2026」は、「拡大か縮小か」「農村か都市か」といった二極の対立を超え、異なる視点同士が作用し合うことで生まれる新たな関係を模索する場として設計されています。

Liquitousは、まさにこの問題意識を、市民参画のフィールドで実装してきました。賛成と反対、中心と周縁といった、二極に引き裂かれがちな都市の問いに対し、その間にある多様な声をどう可視化し、どう作用させていくのか。本展示では、その実装の現場を共有します。

展示の構成 ──「発酵プロセス」を体験できる３面構成のブース都市を発酵させるプロセス

都市を発酵させるプロセス

Liquitousが考える、市民の声が都市の未来を醸成していくプロセスを提示します。「なぜ多様な声が都市を変えるのか」という問いを軸に構成しています。

Liqlid体験テーブル

来場のみなさまがその場で、弊社が独自に開発する市民参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」を体験できるブースを設置します。未来の京都に対するアイディアを投稿し、他の来場者の声と混ざり合うことで、展示空間に立ち上がる、仮想的な「未来の京都」の姿を体感いただける予定です。

実装事例 ── 都市の発酵が起きている現場

京都府内の自治体との連携事例を中心に、Liquitousがどのように都市の発酵をサポートしているのかを紹介します。集まった市民のみなさんの声が、実際の都市にどのような変化を生み出しつつあるのか、具体的な事例をご覧いただけます。

「都市と循環 2026」開催概要

名称：都市と循環 Circular Cities Conference & Festival 2026

内容：カンファレンス＋展示会＋交流会 ほか

日程：2026年5月14日（木）、15日（金）、16日（土） 3日間

会場：旧・京都市児童福祉センター（京都・二条）

主催：「都市と循環」実行委員会（窓口／R不動産株式会社）

共催：京都市

公式サイト：https://cccf.jp/

株式会社Liquitousについて

Liquitousは「一人ひとりの影響力を発揮できる社会」を目指し、市民参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」の開発と、導入・運用・定着支援、効果分析を通じた社会実装を一気通貫で行う、コミュニケーション・エージェントです。

全国の自治体やまちづくりの現場において、計画・構想策定やニーズ把握の仕組みとして、「Liqlid」を活用した取り組みを進めています。

○ 社名：株式会社Liquitous

○ 代表取締役CEO：栗本拓幸

○ ホームページ：https://liquitous.com

○ note：https://note.com/liquitous

○ X：https://x.com/liquitous

○ Facebook：https://www.facebook.com/Liquitous/