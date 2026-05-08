【食品業界向け枠を緊急増枠】6月15日開催「商談確約型 台湾ビジネスツアー」好評につき、食品関連商材の追加募集を開始！

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人 国際ビジネス連結機構（本社：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、2026年6月15日(月)より開催する「商談確約型 台湾ビジネスツアー」において、食品関連企業様向けの参加枠を急遽拡大し、追加募集を開始いたしました。

■ 増枠決定の背景：

現地バイヤーからの熱い要望と日本の「食」への高い関心 3月に発表いたしました本ツアーは、台湾大手ドラッグストアや有力企業と直接商談ができる「実践型プログラム」として、大変多くの企業様から反響をいただいております。 その中で、台湾現地の流通バイヤーから「高品質な日本の食品、スイーツ、調味料、健康食品などをさらに多く提案してほしい」という強い要望が寄せられました。これを受け、急遽現地企業との商談スケジュールを再調整し、食品業界の皆様の参加枠を特別に拡張することといたしました。

■ 視察で終わらせない「商談確約型」の強み

本ツアーは、事前にヒアリングを行ったうえで商談を設定するため、現地での飛び込み営業や単なる市場視察ではありません。 親日性が高く、日本製の食品に対する信頼度が高い台湾市場ですが、現地の味覚トレンドやパッケージ表記、規制対応など、直接バイヤーと対話することでしか得られない「リアルな一次情報」があります。自慢の食品を携え、台湾の有力企業に直接プレゼンテーションを行うことで、具体的な海外販路開拓の第一歩を踏み出していただけます。

■ 開催概要 （追加募集）

日程： 2026年6月15日（月）～6月19日（金）

開催地： 台湾

追加募集対象： 食品関連企業（加工食品、スイーツ、調味料、飲料、健康食品など） ※美容・生活用品関連の企業様も若干名引き続き受け付けております。

内容： 商談確約型ビジネスツアー、現地流通・店舗視察、現地企業とのネットワーキング等

参加費： 35万円 / お一人様（税別）

追加申込締切： 2026年5月31日（日） ※増枠分も定員に達し次第、締め切りとさせていただきます

お問い合わせ：repdesk-nexus@kokusaibiz.or

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

お申し込みはこちら :https://forms.gle/ErCt9hmzHhoWz9v79

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が実際に海外市場に触れながら学び、挑戦できる機会を提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など