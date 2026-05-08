障害のある社員と地域が農業でつながる機会を創出　パソナハートフル 『米作り体験会』 5月9日柏市で開催　 ～収穫米の一部をフードパントリーへ寄付～

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループの特例子会社である株式会社パソナハートフル（本社：東京都港区、代表取締役会長 深澤旬子）は、障害のある社員と地域の方々が農業を通じて交流する機会を創出する取り組みとして、『米作り体験会』を今年も実施いたします。その第一弾として、千葉県柏市にて田植え体験及びいちご狩りを5月9日（土）に開催いたします。

▲昨年開催した「田植え体験」の様子

パソナハートフルが農業分野における障害者の自立支援と雇用創出を目的に取り組む「ゆめファーム」（千葉県柏市）では、知的障害のある社員メンバーが米を中心とした農作物を栽培しています。また、人手不足に悩む近隣農家のお手伝いや、地域の園芸科の高校生と共に農作物の栽培を行っており、地域の方々とも交流を深めています。

今回の『米作り体験会』は、「ゆめファーム」が連携する田んぼにて、手作業での田植えを体験していただきます。そして今年は初の試みとして「ゆめファーム」で育てるいちご狩りも実施。田植えや収穫体験を通して、障害のある社員と地域の方々が共に農に触れ、相互理解を深める機会を創出します。

また、この体験会で収穫したお米の一部を、ボランティア団体を通して東京都内のフードパントリーに寄付し、食支援にもつなげます。

パソナハートフルは本取り組みを通じて、才能・能力を活かして働く障害者の活躍を発信すると共に、貧困に悩む家庭の支援に努めてまいります。

『米作り体験会（田植え体験＆いちご狩り）』概要

◇日時：

2026年5月9日（土）11：30～13：30（予定）

◇場所：

千葉県柏市岩井678

◇対象：

柏市周辺にお住まいの方、パソナグループ各社社員とその家族など

◇内容：

田植えから稲刈りまでを体験する「米作り体験会」のスタートイベントを開催

また、希望者は田植え体験後にいちご狩りを行います

【スケジュール】

11：00 田植え開始

12：30 田植え終了

12：40頃 いちご狩り

13：30頃 解散

◇参加費：

15,000円（税込）

※9月に実施する稲刈り体験、および収穫米15kgを全て含む料金です

◇お問合せ：

株式会社パソナハートフル ファーム事業部（駒木野）

Tel 03-6734-1093

E-mail tkomakino@pasona-heartful.co.jp

「ゆめファーム」の取り組み

農業分野による障害者の自立支援と新たな就業の場を提供することを目的に、社会福祉法人・特別支援学校と連携し、2006年に千葉県八千代市、2009年に流山市に開設。2013年には草加市障害者就労訓練農場の指定管理を草加市から受託しました。

オフィスでは活躍の難しい重度の障害のあるメンバーが、農業の専門家のサポートのもと、野菜やお米、果物を栽培し、“農業のプロ”を目指しています。これらの農場で収穫した約50種類の野菜は、社内やオンライン（https://art-mura-onlineshop.com/）で販売しています。