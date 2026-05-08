GSXは、サイバーセキュリティとAIのプロフェッショナルスタートアップ企業であるCoWorkerと戦略的業務提携を締結

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、以下「GSX」という）と、CoWorker株式会社（本社：東京都新宿区3-3-13、代表取締役：山里 一輝、以下「CoWorker」という）は、戦略的業務提携を締結しました。本提携により、GSXが2026年度より掲げる『AI台頭時代の成長戦略』の推進を加速し、AI時代における更なる成長を目指してまいります。

GSXグループの『AI台頭時代の成長戦略』

AIの技術が新しいテクノロジー基盤となることが予測される中、GSXおよびGSXグループでは、5年後～10年後のテクノロジー分野の変貌、マーケットの変革、お客様の変化を徹底的に分析してきました。そのうえで、26年にわたりサイバーセキュリティ分野で培ったノウハウを活かしてこそ実現できる当社のあるべき姿を再設定し、3つの「進化」を定義した『AI台頭時代の成長戦略』を策定しています。

【GSXグループの『AI台頭時代の成長戦略』】

- 既存事業の「筋肉質化」（AIによる効率化と価格競争力強化）- サイバーセキュリティ分野における「新しい提供価値獲得」（AIによる新サービスの創出）- サイバーセキュリティノウハウを活かした「新しい市場開拓」（セキュリティで実装するAI市場の開拓）CoWorkerの強み：「セキュリティ×AI」の技術力と圧倒的な開発スピード

2019年に創業したCoWorkerは、代表の山里一輝氏が率いる、AIとセキュリティに特化したITコンサルティングおよびサービス（製品）開発を得意とする技術者集団です。ドメインに囚われないシステム開発・ITコンサルティング・セキュリティを横断する実装力と、顧客課題に合わせた共創型アプローチにより、AIを単なるPoC（Proof of Concept：概念実証）で終わらせず、実際の業務・システム・運用に落とし込める点を大きな強みとしています。また、顧客課題認識からAIを活用した戦略策定、新規事業（サービス）の立ち上げ、運用最適化までを伴走するスタイル“0→1→運用最適化”を実践しビジネスを伸長させてきました。

CoWorkerのオリジナルAIエージェントセキュリティサービス

CoWorkerでは、従来の開発技術、セキュリティの知見、コンサルティングノウハウを活かし、AIエージェントによるオリジナルのサイバーセキュリティ対策サービスを提供しています。AI時代の脅威に対抗すべく、技術を結集した、常に進化し続けるAIエージェントサービスです。

提携の狙い：戦略実行の「スピード」アップと「確からしさ」アップ

GSXグループの『AI台頭時代の成長戦略』は、GSXグループの既存ビジネスの強みをベースにAI技術を取り込み実現し得るものです。一方で、戦略を実装まで落とし込むためには、高い技術力と、短期間で形にする開発スピード、さらに運用最適化まで一気通貫で伴走できる体制が不可欠です。そこで当社は、「セキュリティ×AI」分野の技術力と圧倒的な開発スピードを有し、“0→1→運用最適化”を実践してきたCoWorkerとの提携により、戦略実行のスピードと確からしさを同時に高めてまいります。

今後の展開

GSXグループは、本提携を通じて『AI台頭時代の成長戦略』で定義した3つの戦略を具体施策へ落とし込み、開発・提供のリードタイムを短縮しながら品質を担保する体制を構築いたします。特に、「AIによる新サービスの創出」と「セキュリティで実装するAI市場の開拓」においては、施策スピードの向上が期待されます。

各社コメント

CoWorker株式会社 代表取締役 山里 一輝

AI技術の進展により、企業のサイバーセキュリティはこれまで以上に高度化・自動化が求められる局面を迎えています。当社はこれまで、AIエージェントによる脆弱性診断・フォレンジック・マルウェア解析などの自律化を独自に開発・実装し、お客様の業務に定着させる“0→1→運用最適化”を強みとしてまいりました。サイバーセキュリティ分野で26年にわたり国内市場をリードしてこられたGSX様の深いドメイン知見・お客様基盤と、当社のAI実装力・開発スピードを掛け合わせることで、AI時代の脅威に先回りした新たなセキュリティサービスを、確かな品質と圧倒的なスピードでお届けできると確信しています。本提携を通じて、日本企業が安心してAIを活用できる社会基盤づくりに貢献し、両社のさらなる成長と企業価値向上を実現してまいります。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 代表取締役社長 青柳 史郎

AIの技術で世の中が便利になり生産性が向上する一方でサイバーセキュリティの分野においては、リスクが急激に増大しています。既にAIを使いこなしている攻撃者の攻撃手法の進化や規模拡大は驚くほどのスピードであり、24時間365日秩序無く無差別に攻撃してきます。一方、防御する側の組織や企業においては、ガバナンスやコンプライアンスを保ちながらサイバーセキュリティ対策を実行していきますので、これまで以上に時間と体力が必要になります。私たちGSXグループは、それらのサイバーセキュリティリスクに対し、よりスピード感をもって新しい価値を提供し、新しい市場を開拓する為にAIセキュリティのプロフェッショナル集団であるCoWorker様と提携する事を決定いたしました。本提携は、両社の更なる成長と国内企業の発展に寄与するものと確信しております。

◆CoWorker株式会社

社名：CoWorker株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル6階

代表者：代表取締役 山里 一輝

資本金：9百万円

設立：2019年2月

事業内容：システム開発/ITコンサルティング/AI開発コンサルティング/サイバーセキュリティ事業

コーポレートサイトURL：https://www.coworker.co.jp/

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2026年3月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/