花のプレゼント「長持ちするか心配」ハイポネックスジャパンが「母の日」「父の日」の花に関する意識調査

株式会社ハイポネックス ジャパン

株式会社ハイポネックス ジャパン（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：村上 恭豊）は、全国の男女1,705名を対象に「母の日」「父の日」の花に関する意識調査を実施しました。

調査の結果、母の日には多くの方が花を贈る習慣がある一方で、父の日はその割合が低く、また贈る花の種類にも明確な違いがあることがわかりました。さらに、贈る側・もらう側の双方において「花を長く楽しみたい」というニーズがありました。

当リリースで「母の日」「父の日」にもらった花を長く保たせるのにおすすめの新製品「鉢花と切り花に使えるダブルアンプル(https://www.hyponex.co.jp/products/doubleample/)」をご紹介します。

■調査結果概要

鉢花と切り花に使えるダブルアンプル

「母の日」と「父の日」の差：「母の日」に花を贈ったことがある人は66.0％に対し、「父の日」は17.4％に留まりました。

人気の花：母の日は「カーネーション（切り花）」が70.9％と圧倒的。父の日は特定の花に集中せず、アレンジメントの切り花が１位。

花を贈る側の不安：47.8％が「すぐに枯れたり花が散ったりしないか」を懸念していました。

もらう側の気持ち：もらった花を長く元気に保つために工夫した方は56.9%。

■「父の日」に花を贈るのはこれからの習慣？

「母の日」にお花を贈ったことがある人は66.0％に達した一方で、「父の日」に贈ったことがある人は17.4％という結果になりました。父の日におけるフラワーギフトの普及はまだ伸び代がありそうです。

■母の日は「カーネーション」が7割、父の日はバラや観葉植物も

「母の日」にもらった花の種類は「カーネーション（切り花）」が70.9％と突出しており、定番としての地位を確立しています。カーネーションは鉢花でも33.5%あります。

対して「父の日」にもらった花は、「いろんな花のアレンジメント（切り花）」が34.9％で最多となり、次いで「バラ（切り花）」14.0％、「観葉植物」14.7％と回答が割れており、特定の花の人気が薄いのが特徴です。

■贈る側の「すぐに枯れないか」の不安と、もらう側の「長持ちさせたい」想い

花を贈る際に重視するポイントとして「見た目（色、花の大きさ等）」が76.4％で最多ですが、「咲いている期間の長さ」を重視する人も35.3％存在します。

また贈る際の不安として「すぐに枯れたり花が散ったりしないか」を挙げる人が47.8％と、約半数に達しました。

一方、花をもらった側も少しでも長く元気に保つために「工夫をしたことがある」人が56.9％に達しています。

また「工夫したいがやり方がわからなかった」方も27.9%いました。合わせて8割以上の方がもらった花や葉を長く元気に保たせようという意識があったと言えます。

鉢から庭に植え替えて何年も育てている方、切り花をドライフラワーにした方など、もらった花を少しでも長く保ちたい思いを持った方もおられました。

花や葉を長く保たせる「工夫したいと思ったが、やり方がわからなかった」と「工夫したことがない」の65.5％が「花や葉を長く保たせる製品」があれば興味を示しており、大切な人からもらったお花を少しでも長く楽しみたいニーズは非常に高いことが浮き彫りになりました。

■大切な花を長く楽しむためにハイポネックスからのご提案

ハイポネックスジャパンが今春発売した「鉢花と切り花に使えるダブルアンプル(https://www.hyponex.co.jp/products/doubleample/)」は、今回の調査で明らかになった「子からもらった花を長く元気に保ちたい」という皆様の想いに応えます。

鉢花と切り花に使えるダブルアンプル

ハイポネックスジャパンでは、切り花や鉢花を長く楽しむためのノウハウを提供しています。

せっかくの感謝の気持ちがこもったお花。適切なケアを行うことで、その美しさはより長く保つことができます。具体的なお手入れ方法や、長く保つためのポイントについては、弊社運営メディアPlantia（プランティア）にて詳しく解説しています。

【Plantiaのおすすめコンテンツ】

■カーネーションの育て方｜植えつけから増やし方まで初心者向けに解説(https://www.hyponex.co.jp/plantia/plantia-14782/)

■母の日におすすめの花10選｜選び方や長持ちさせるポイント(https://www.hyponex.co.jp/plantia/24412/)

当社は「Plantia」やYouTube公式チャンネルを通じて植物を正しく育てるための知識やヒントを発信することで、もらった花を少しでも長く保ちたいという思いを全力で応援してまいります。

▼ ハイポネックスジャパン 園芸情報メディア「Plantia」はこちら

https://www.hyponex.co.jp/plantia/

▼ ハイポネックスジャパンYouTube公式チャンネルはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCva0wag4bR41VWOdVM1lT9A

■調査概要

調査テーマ：「母の日」「父の日」の贈り物（花）についてのアンケート

調査対象 ：全国の男女（産経リサーチ＆データ 「くらするーむ」会員）

有効回答数：1,705名

調査方法：インターネットアンケート 調査期間：2026年4月21日～23日

調査主体：株式会社ハイポネックスジャパン

■ 会社概要

株式会社ハイポネックスジャパン

所在地：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番9号 新大阪フロントビル11階

代表者：代表取締役社長 村上恭豊

事業内容： 園芸用肥料（家庭用・生産者用）及び園芸資材等の輸入・製造・卸

URL：https://www.hyponex.co.jp/

■鉢花と切り花に使えるダブルアンプル

当リリース内でご紹介した、株式会社ハイポネックスジャパンが製造・販売する「鉢花と切り花に使えるダブルアンプル」は母の日、父の日などにもらった花を長持ちさせるのにおすすめの製品です。

- 鉢花などに必要な活力剤と、切り花の栄養剤の2つの効果を組み合わせたアンプルです。- 鉢土に植わっている根がある植物に効果がある活力成分が、鉢花・観葉植物を元気にします。- 切り花や仏花などに効果がある栄養剤の有効成分が、鮮度と水をきれいに保ち、花を長もちさせます。

製品資料はこちらからご覧ください。

https://hyponex.meclib.jp/library/books/overview/book/index.html#target/page_no=5