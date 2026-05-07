x3d株式会社、3月に即時満席となった人気のAI講座　日本経営合理化協会主催「社長のための実践AI活用集中講座」を5/15に追加開催決定

x3d株式会社

x3d株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武石 幸之助）が講師を務める「社長のための実践AI活用集中講座」が、日本経営合理化協会主催により5月15日および6月26日に追加開催されることが決定いたしました。2026年3月の初回開催が即座に満席となったことを受け、さらに7月・8月の開催も予定されている人気講座です。



経営者層においてAI活用の重要性が急速に高まる中、多くの企業では「AIを理解し実際に業務で活用できる経営者」の育成が急務となっています。理論だけでなく、翌日から実務で使える実践的なAIスキルを習得できる研修へのニーズが高まっており、今回の「社長のための実践AI活用集中講座」が経営者の高い関心を集めています。

開催概要

「社長のための実践AI活用集中講座」は、x3d株式会社の代表取締役 武石 幸之助が講師を務める経営者限定の実践型AI研修です。ノートPCを使った実習を中心とした構成により、参加者が翌日から実務で使える実践スキルを身につけることができます。



・開催日時：2026年5月15日（金）10時30分～16時30分

・会場：アキバプラザ（JR秋葉原駅・徒歩2分）

・対象：経営者限定

・形式：実習中心の実践型研修

詳細はウェブサイトをご覧ください

https://www.jmca.jp/semi/S261405



なお、6月26日の開催および7月・8月の追加開催も予定されており、詳細は日本経営合理化協会のウェブサイトで確認できます。

講座の特長

この社長のための実践AI活用集中講座には以下の特長があります：



・経営者限定の専門プログラム：経営視点でのAI活用に特化した内容設計

・実習中心の実践型研修：ノートPCを使った体験型学習により即戦力となるスキルを習得

・豊富な実績に基づく指導：全国1,500社以上の企業にAI教育プログラムを提供してきた武石の経験と知見

想定対象

この講座は、AI活用による経営革新を目指す経営者層を対象としています。具体的には、自社にAI導入を検討している経営者、AI時代の経営戦略を模索している企業トップ、実践的なAIスキルを身につけたい経営幹部などが想定されます。

代表コメント

「2026年3月の初回開催で即座に満席となったことは、経営者の皆様のAI活用への真剣な取り組み姿勢を物語っています。単なるAIの概要説明ではなく、明日から使える実践スキルを提供することで、日本企業のAI活用推進に貢献していきます。」



その他のお知らせや活動報告は x3d お知らせ一覧 をご覧ください。

会社概要

x3d株式会社（クロスサード、東京都港区、代表取締役：武石幸之助）は、「AIを浸透させ、社会を前進させる」をミッションに、AI教育・組織開発から業務改善支援、AI開発・マーケティング支援までを一気通貫で提供するAIスタートアップです。全国1,500社以上の支援実績を持ち、独自の研修メソッドと生成AIマネジメントゲーム(R)をはじめとするソリューションで、企業・組織へのAI定着を支援しています。

お問い合わせ先

講座に関するお問い合わせ

日本経営合理化協会ウェブサイト

https://www.jmca.jp/semi/S261405



x3d株式会社に関するお問い合わせ

x3d株式会社 広報担当

MAIL：pr@x3d.jp

お問い合わせフォーム：https://x3d.jp/contact

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