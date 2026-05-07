Pilates Mee、新店舗「蒔田店」を2026年5月1日にオープン！蒔田駅から徒歩5分、近隣店舗にも通える

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年5月1日、神奈川県横浜市南区に「Pilates Mee 蒔田店」をオープンしました。蒔田駅から徒歩5分に位置する新店舗では、インストラクター1名につき最大3名の少人数制で指導するセミパーソナルピラティスと、完全個別のパーソナルピラティスを提供しています。

Pilates Mee 蒔田店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/kanagawa/maita/(https://m-pilates.com/shop/kanagawa/maita/)

Pilates Mee 蒔田店の特徴

横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」から徒歩5分の好立地

横浜市営地下鉄ブルーライン・蒔田駅から徒歩5分の場所に位置しています。ブルーラインは横浜駅や関内、上大岡など横浜市内の主要駅を結ぶ路線で、通勤・通学帰りにも立ち寄りやすいのが魅力です。駅周辺は落ち着いた住宅街のため、人混みを気にせずリラックスした気持ちでスタジオに通えます。鎌倉街道沿いに面した分かりやすいアクセスで、初めての方でも迷わずお越しいただけます。

全国120店舗以上が利用可能。近隣の上大岡店・関内店・戸塚店・横浜店にも通える

Pilates Meeは全国に120店舗以上を展開しており、会員であればどの店舗でもレッスンを受けることができます。蒔田店の周辺には、同じ横浜市営地下鉄ブルーライン沿線に上大岡店（上大岡駅 徒歩2分）・関内店（関内駅 徒歩1分）・戸塚店（戸塚駅 徒歩2分）などがあり、通勤やお出かけの途中でも気軽に立ち寄れます。さらに横浜店（横浜駅 徒歩5分）や和田町店（和田町駅 徒歩1分）も利用できるため、神奈川県内だけでも選択肢が豊富。旅行や出張の際には東京・千葉・埼玉をはじめ、大阪・名古屋・福岡・札幌など全国各地の店舗も利用でき、ライフスタイルの変化があっても継続しやすい環境が整っています。

Pilates Mee 蒔田店の雰囲気

Pilates Mee 蒔田店で提供するレッスンセミパーソナルピラティス（最大3名）

1名のインストラクターが最大3名のお客様を同時に指導する、Pilates Meeの基本レッスンです。少人数制のため、グループレッスンでは難しい一人ひとりの姿勢や動きの細かな修正が可能でありながら、パーソナルレッスンと比べて手頃な価格で継続しやすい料金設定を実現しています。タワーリフォーマーを使用した本格的なマシンピラティスを、月額11,000円（税込・月2回）から始められます。

パーソナルピラティス（完全個別）

インストラクターとマンツーマンで行う完全個別のレッスンです。身体の状態や目標に合わせたオーダーメイドのプログラムを組むため、特定の部位を集中的に改善したい方や、自分のペースでじっくり取り組みたい方に適しています。セミパーソナルと併用することも可能で、普段はセミパーソナルで通いながら、月に1回だけパーソナルで重点的にケアするといった使い分けもできます。

Pilates Mee 蒔田店の料金体系

Pilates Mee 蒔田店のアクセス

〒232-0044

神奈川県横浜市南区榎町１丁目２

蒔田駅 徒歩5分

Pilates Mee 蒔田店の営業情報

Pilates Mee 蒔田店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/5_1_461c0817d1b159df2c198490ba800470.jpg?v=202605070152 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、月額プランの料金が永続10%オフとなります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee 蒔田店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/118?_gl=1*1qfsq0*_gcl_au*MTgzODg0NzYxMS4xNzc0NTg5MzI1)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://line.me/R/ti/p/@818vwidj?oat_content=url&ts=03141825)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Meeについて

Pilates Mee（ピラティスミー）は、「ピラティスを生活の一部に」をコンセプトに全国120店舗以上を展開するマシンピラティス専門スタジオです。インストラクター1名につき最大3名までのセミパーソナル形式を採用し、一人ひとりの姿勢や動きを丁寧に確認しながら指導を行います。パーソナルに近い指導品質でありながら、セミパーソナルの定額制により1回あたり1,250円（※1）からという料金設定を実現しました。

当日予約・当日キャンセルに対応しており、チケットの持ち越しも可能なため、忙しい方でも自分のペースで続けられます。また、会員であれば全国すべての店舗を追加料金なく利用できます。会員の約71%（※2）がピラティス未経験からスタートしており、6ヶ月継続率は96.3%（※2）。幅広い年代に利用されています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）2026年1月現在

Pilates Mee 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人