眠りはもっと自分ごとに。一人ひとりに、最高の「睡眠」を。ブレインスリープ関西初のラボ型リアルストア誕生

株式会社ブレインスリープ

株式会社ブレインスリープ(本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」)は、スリープテックと睡眠医学で睡眠を進化させる、ブレインスリープ関西初のラボ型リアルストア「ブレインスリープ 阪神梅田本店（以下、本ストア）」を2026年5月20日（水）にオープンいたします。 本ストアでは、ブレインスリープの全プロダクトを体験・ご購入いただけるほか、一人ひとりの睡眠に寄り添い、自分ごととして捉えることで”最高の睡眠”を形づくる4つの体験型オリジナルサービスをご用意しています。一人ひとりの睡眠を多角的に見つめ、最適化へと導く体験を提供いたします。今後も継続的にサービスのアップデートを行い、常に「睡眠の最先端」を体感いただける場を目指します。

また、睡眠を起点に健康をデザインするクリニック「ウェルスリープクリニック 大阪」が隣接いたします。

店舗コンセプト

ブレインスリープは創業以来、日本の睡眠課題のソリューションとして、睡眠医学に基づいたプロダクト開発をはじめ、睡眠専門クリニックのコンサルティングや鍼灸施術院の展開および企業の健康経営支援など、多角的な事業を展開し、ブレインスリープが蓄積してきた知見・データ・テクノロジーを介して多くの方の睡眠改善を支援してまいりました。

一方で、睡眠に課題を感じる方は多いものの、その悩みは個人の生活習慣や体質、環境によって大きく異なり、画一的な解決が難しいという側面があります。また、睡眠に関する悩みはセンシティブであるがゆえに、適切な相談先や改善のきっかけに出会えていない方も少なくありません。こうした背景から、すべての方が“自分の睡眠”と向き合い自分ごと化できるリアルな場として、ラボ型リアルストアをオープンいたします。 本ストアでは、プロダクト提案だけにとどまらず、一人ひとりが持つ異なる睡眠課題を可視化し、その結果に基づいた複合的なソリューションを提供いたします。すべての方にとっての“良質な眠りへの入口”を提供し、一人ひとりに最適な睡眠の実現を目指してまいります。

ラボ型リアルストアで体験できること

ブレインスリープが蓄積してきた知見・データ・テクノロジーを集約した独自の体験型オリジナルサービスをご用意しています。また、「ブレインスリープ ピロー」をはじめとするプロダクトの高さや形状、質感の違いなどをご体感いただけるスペースもご用意。プロダクトやサービスの体験を通してご自身の睡眠を知り、課題を解決する方法をご提案いたします。

4つのオリジナルサービス

１.スリープ ミラースキャン

独自ディスプレイを用いて、あなたの体型・体格を非接触で計測し、最適なピローのサイズをご提案するフィッティングサービス。これまで「好み」や「主観」に頼りがちだった枕選びを、客観的なデータとして可視化することでより自分に合った枕を見つけることができます。

２.スリープ インサイト

睡眠に関する自覚症状や睡眠習慣などの質問群を基に、睡眠状況を可視化する診断サービス。

ブレインスリープが累計70,000人以上から取得した睡眠データとの比較により、自分の睡眠の傾向や弱点を把握し、あなたの眠りの現在地を相対的に把握することができます。診断結果はスマートフォンで持ち帰ることができ、ご自身の睡眠改善にお役立ていただけます。

３.スリープ ナビゲーター（予約制）

「スリープ インサイト」で可視化されたあなたの睡眠データをもとに、睡眠資格を持つ専任スタッフがマンツーマンでお悩みに向き合うパーソナル相談サービス。生活習慣・寝具・環境など多角的な視点から眠りの悩みをひも解き、今夜から実践できる改善策を提案いたします。

４.スリープ AIドクター

睡眠の専門知識を独自にAI学習した、AIチャットボットによる睡眠相談サービス。お客様の睡眠状態に応じて、睡眠の質を高めるための最適なアドバイスを睡眠AIが提供いたします。寄せられた質問が蓄積されることでAIの学習が進み、サービスは継続的に進化していきます。

”ラボ型リアルストア”OPEN記念キャンペーン

キャンペーン１. 数量限定！ブレインスリープ公式LINEのご登録でノベルティプレゼント

ブレインスリープの公式LINEにご登録いただいた方に、「ブレインスリープ 阪神梅田本店」の店頭にて先着でブレインスリープ コンフォーターの素材を使用した、肌触りのよいオリジナルハンカチ(全2種)を1点プレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

＜ブレインスリープ コンフォーターについて＞

・「ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト クール EX」

接触冷感・吸湿冷感・持続冷感のトリプル冷感テクノロジーにより、究極冷感が朝まで続く機能性コンフォーター

商品ページURL：https://brain-sleep.com/products/comforter_perfectcoolex

・「ブレインスリープ コンフォーター オールシーズンズ」

リバーシブル仕様で365日使える！暑い時は涼しく、寒い時は暖かく、自動調温する機能性コンフォーター

商品ページURL：https://brain-sleep.com/products/comforter_allseasons



キャンペーン２. OPEN記念特別ご優待！

対象期間：2026年5月20日(水)～6月30日(火)

・10,000円(税込)以上のご購入で、ご購入金額に応じて最大20,000円割引いたします。

・100,000円(税込)以上のご購入でブレインスリープの人気プロダクトの中から、お選びいただいた1点をプレゼントいたします。

ノベルティ対象プロダクト：ブレインスリープ ピローカバー各種、ブレインスリープ ソックス リカバリー、ブレインスリープ アイマスク ホット＋クール、ブレインスリープ バスタブレット(20錠)

店舗概要

店舗名 ：ブレインスリープ 阪神梅田本店

オープン日：2026年5月20日（水）

営業時間：10:00～20:00

所在地 ：大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号 阪神梅田本店 8F

アクセス ：阪神「大阪梅田」駅から徒歩約1分 JR「大阪」駅から徒歩約2分

大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩約1分 大阪メトロ谷町線「東梅田」駅から徒歩約1分

睡眠を起点に健康をデザインするクリニック「ウェルスリープクリニック 大阪」

睡眠を起点に健康をデザインする「ウェルスリープクリニック 大阪（以下、「本クリニック」）」は、いびき・睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome、以下「SAS」）の治療に特化したクリニックです。ウェルスリープとは、WELLNESS（ウェルネス）× SLEEP（睡眠）を組み合わせた言葉です。睡眠課題を解決するためには、睡眠そのものへのアプローチのみならず、日常生活における習慣を整えることが重要です。SASは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることに加えて、日中の強い眠気による交通事故のリスクを高めることも指摘されており、日常生活に大きな影響を及ぼす危険性のある疾患です。本クリニックでは、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病や花粉症など、内科・アレルギー領域を含む包括的な診療を提供いたします。また本クリニックでは、予約から受診、決済までをアプリで完結できるオンライン診療を導入し、遠方にお住まいの方や多忙な方でも治療を継続しやすく、それぞれのライフスタイルに合わせた通院を実現いたします。また、系列クリニックである東京・八重洲のいびき・無呼吸クリニック（旧Dクリニック東京ウェルネス 睡眠外来）につきましても、本クリニックのオープンと同時に「ウェルスリープクリニック 東京」として名称を変更いたします。

クリニック概要

クリニック名 ：ウェルスリープクリニック 大阪

オープン日 ：2026年5月20日（水）

診療科目 ：内科、睡眠外来(SAS治療)、アレルギー科

診察時間 ：火曜日～金曜日10:00～20:00、土曜日・祝日 10:00～18:00

所在地 ：大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号 阪神梅田本店 8F

株式会社ブレインスリープ

【会社概要】

設立 ： 2019年5月

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役 ：廣田 敦

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

事業内容 ：ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。