『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』 2026年6月号「ウェルネス入門」が5月7日に発売！

株式会社ディスカバー・ジャパン『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』 2026年6月号「ウェルネス入門」

人生100年時代のいま、健やかに生きるためのウェルネス（養生）の知恵を特集。書家・華雪さんの元で、俳優・八木莉可子さんが挑む“書”養生や、日本最古の煎茶商「山本山」による新しい玉露の楽しみ方、注目のホテルのウェルネスステイに加え、歩き・瞑想・眠りといった日々をととのえる実践を紹介しています。料理研究家・ワタナベマキさんによる食養生や、『養生訓』に学ぶ生き方など、日本に根づく養生の知恵をいまにひも解く、ウェルネスの入門書です。

詳細・購入はこちら :https://shop.discoverjapan-web.com/products/202606俳優・八木莉可子さん×書家・華雪さん 特別企画書で心身をととのえる

小学生の頃に書道をはじめ、高校時代には書道部で書に親しんだ俳優・八木莉可子さん。巻頭企画では、言葉の奥にある思いを大切にする書家・華雪さんの元でワークショップを体験してもらいました。この日書いたのは「日」の一字。大切な一日を思い浮かべ、その日の感触を文字のかたちや筆使いで表現する。自分と向き合い、筆の感覚に集中する時間はデトックスにもつながります。華雪さんが実践する「書くこと」で気持ちをととのえる習慣にも注目です。

いま、玉露でウェルネスがあたらしい。

「上から読んでも山本山、下から読んでも山本山」というフレーズで親しまれる「山本山」。海苔の専門店としても知られていますが、実は玉露を発明した企業であることをご存じでしょうか？ そんな山本山が2026年、「玉露×ウェルネス」をかなえる新ブランド「YMY」と、その旗艦店となるカフェ「YMY GYOKURO TEAROOM」を東京・二子玉川にオープン。いま、玉露の価値を再定義し、その魅力を発信する理由に迫ります。

心身をととのえるウェルネスなホテルへ

日常から離れて、いつもと違った環境で自分を見つめなおし、ケアしたい。そんなときに訪れたい、身体や心をととのえてくれるホテル＆リゾートをピックアップ。世界でも屈指のタラソテラピー・リゾートをはじめ、本格的なプログラムから気軽なリフレッシュまで、さまざまなアプローチで幅広くご紹介します。

THE TERRACE CLUB WELLNESS THALASSO AT BUSENA／ふふ 軽井沢 陽光の風／楽土庵／ZEN & BED 望月庵／めぐりめぐらす／星のや軽井沢／江之浦リトリート凛門／岡本屋／ホテル クアビオ／The Hive

養生訓から学ぶウェルネスの極意ニッポンの養生入門

さまざまな生活の質が上がり、人生100年時代といわれる現代。しかし、日々の暮らしを幸せに生きるためには身体も心も健康でなければいけません。『養生訓』は、平均寿命30～40歳であった江戸時代に、84歳まで生きた貝原益軒が著した健康指南書であり、そこには現代を健康長寿に生きるヒントが詰まっていました。300年以上読み継がれてきたベストセラーのエッセンスを、現役医師であり『養生訓』を編訳した奥田昌子さんに、あらためて教えていただきました。

Discover Japan Lab.個展田村 一個展、FEDECA／Somae 個展

2026年5月、渋谷PARCO Discover Japan Lab.で開催予定の個展をご紹介。田村一さんは、秋田県で地元の素材を釉薬に用いる陶芸家。独創的なかたちと色合いが生まれる秘密、「手」というモチーフに着目する理由をひも解きました。そして日本の刃物文化の継承を目指すブランド「FEDECA」からは、キッチンツールを展開する新ライン「Somae」が誕生しました。日々の料理の相棒に選びたいプロダクトを紹介します。

Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）とは

2008年創刊の雑誌『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』は、”ニッポンの魅力、再発見”をコンセプトに、日本のモノ・コト・場所・人を通して、本物かつ上質な日本文化の魅力を、わかりやすく、丁寧に編集・提案する「日本の入門書」メディアです。

株式会社ディスカバー・ジャパン発行

月刊誌『Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）』最新号の特集はこちらで詳しく見ることができます。

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＜次号のお知らせ＞

Discover Japan（ディスカバー・ジャパン）2026年7月号

「ニッポンの夏。納涼の知恵」

今年も暑い夏がやってくる！暑さを和らげ、涼しさを味わうための古来から伝わる、日本ならではのさまざまなアイデアやヒントを盛り込んだ特集です。日本を代表する避暑地の秘密、江戸時代の人々はどう涼をとっていたのか、いまも受け継がれる夏をしのぐ知恵、納涼の祭りといった文化的な知識から、夏のひんやりスイーツなど、夏を愉しく快適に過ごすための知恵をご紹介いたします。