Makuakeで2,600万円超・1,300人以上の購入を記録し、「Good Project Mark」を受賞した「coody テント圧縮バッグ」が一般販売開始

株式会社W&W

合同会社COODY（所在地：東京都）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にてご好評をいただいた「coodyテント圧縮バッグ」を、公式サイトにて一般販売開始いたしました。

かさばるエアテントの体積を抑え、限られた車載スペースに“余白”を生み出す本製品。

キャンプの移動や保管における収納ストレスを解消し、より自由なギア選びを可能にします。

■ coody テント圧縮バッグ とは

“積めない”を、なくす― 約30％圧縮で生まれる収納の余白 ―

coodyエアテントの体積を約30％圧縮。

トランク内に新たなスペースを生み出し、「あと少し積めたら」を実現します。

テントだけでなく、チェアやテーブルなどのギアも無理なく積載可能に。

キャンプの自由度を大きく広げます。

■大型テントも、すっきりコンパクトに

coody全エアテントシリーズに対応した設計で、大型モデルも収納可能。

圧縮によって体積を抑えながら、持ち運びや車載まで考慮したサイズバランスを実現。

ラグや寝具、衣類などの収納にも活用できる汎用性の高さも魅力です。

■中身を守る、高気密構造

止水ファスナーとTPUシート構造により、高い気密性を確保。

雨や泥、ホコリの侵入を防ぎ、大切なテントをしっかり保護します。

外側には210Dダイヤリップストップナイロンを採用し、軽量ながら高い耐久性を実現。

移動時の擦れや衝撃にも強く、安心して使用できます。

■テント圧縮バッグの特徴

・エアテントの体積を約30％圧縮し、積載効率を向上

・トランクに余白を生み、他のギアも無理なく積載可能

・coody全エアテントシリーズに対応した専用設計

・ラグや寝具、衣類など幅広い収納に対応

・止水ファスナー＆TPU構造で高い気密性を実現

・雨や湿気、ホコリから中身をしっかり保護

・210Dダイヤリップストップナイロンで軽量かつ高耐久

・移動・保管まで考えたストレスフリー設計

※サイズ詳細は公式サイト(https://coody-jp.com/tent-compression-bag/)でご確認ください

■一般販売について

Makuakeにて先行販売を行っていたcoody 圧縮バッグは、このたび公式サイトにて一般販売を開始いたしました。

▼公式サイト

https://coody-jp.com/tent-compression-bag/

■製品情報

▼公式サイト

https://coody-jp.com/tent-compression-bag/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。