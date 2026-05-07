“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、「ライフプレミアム 紅南高梅酒」を新発売いたしました。 本商品には、梅の収穫量61年連続日本一を誇る和歌山県において収穫された南高梅の中でも、1/3以上が赤く着色した希少な「紅南高梅」を使用しております。「紅南高梅」は一般的な南高梅と比較して、フルーティーな香りと穏やかな酸味、そしてしっかりとした甘みが特徴です。 和歌山で生産され、基準を満たした地域ブランド梅酒であることを意味する「GI和歌山梅酒」に認定された濃厚な本格梅酒「ライフプレミアム 紅南高梅酒」は、首都圏のライフ全店舗の酒売り場にて販売しております。

◆商品概要

＜商品名＞ ライフプレミアム 紅南高梅酒 ＜価格＞ 1,480円（税込1,628円） ＜販売店舗＞ 首都圏のライフ全店舗 ※ビオラル各店ではお取り扱いがございません

※リリース日時点の価格です ※価格は店舗により異なります

◆こだわりポイント

①紅南高梅ならではの味わい

スモモのようなフルーティーな香りと穏やかな酸味、そしてしっかりとした甘みが特徴の希少な紅南高梅を使用した贅沢な梅酒です。

②「GI和歌山梅酒」認定商品

「GI」は地理的表示（Geographical Indication）の略で、その地域ならではの自然的・人文的・社会的な要因の中で育まれてきた品質・社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度。 本商品は、和歌山で生産され、基準を満たした地域ブランド梅酒であることを意味する「GI和歌山梅酒」に認定されています。

◆開発者の想い

和歌山県が誇る希少な紅南高梅だからこそ表現できる、格別な味わいの梅酒を皆さまにお届けしたいとの想いから開発しました。「ライフプレミアム 紅南高梅酒」は、梅の収穫量61年連続日本一を誇る和歌山県で収穫された、南高梅の中でも1/3以上が赤く着色した希少な「紅南高梅」を使用した贅沢な梅酒です。お食事中は甘さが引き締まり爽快感が増すソーダ割り、食後にはコクと酸味を堪能できるロックでお飲みいただくことがおすすめです。希少な紅南高梅の豊かな風味の梅酒を、ぜひ一度ご堪能ください。

◆BIO-RALのお酒も一部ご紹介♪

＜商品名＞ BIO-RAL 広島県産有機レモン使用のレモンサワー ＜価格＞ 158円（税込173.8円） ＜特徴＞ 有機栽培の広島県産レモンを100％使用。香料・糖類不使用のレモンサワー。 ＜販売店舗＞ 首都圏のビオラル全店舗・ライフ（順次拡大中）

※リリース日時点の価格です ※価格は店舗により異なります ※お取り扱いは店舗へお問い合わせください

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。