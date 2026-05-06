母の日に、“いつもと違う特別な花ギフト”を。胡蝶蘭専門店「らんや」が母の日限定ショップを開催

有限会社黒臼洋蘭園

胡蝶蘭専門店「らんや」は、2026年5月7日（木）から5月10日（日）までの期間限定で、JR大宮駅 改札外 自由通路コンコースにて母の日特別ショップを出店いたします。

「ありがとう」をもっと特別に伝えたい

そんな想いに応えるため、母の日ギフトとして人気の胡蝶蘭を、気軽に持ち帰れるサイズ・価格帯で多数ご用意いたしました。定番のカーネーションとはひと味違う、“上品で長く楽しめる花ギフト”として、近年人気を集めている胡蝶蘭を直接見てお選び頂けます。

専門店ならではの品質と華やかさを、駅ナカでお気軽にご覧いただけます。

母の日限定ラインナップ

■ミックスBOX 6,000円（税込）

色とりどりの胡蝶蘭を華やかに詰め合わせた特別仕様。

母の日の贈り物として存在感のある人気商品です。

■Thanks Mom 4,000円（税込）

母の日限定デザイン。

感謝の気持ちをそのまま花に込めた、特別感のあるギフト胡蝶蘭。

■胡蝶蘭カプセル 3,000円（税込）

可愛らしく飾りやすい新感覚の胡蝶蘭ギフト。

インテリアとしても人気の商品です。

■Mini Arrange 2,500円（税込）

コンパクトながら華やかなアレンジメント。

気軽に贈れる母の日ギフトとしておすすめです。

■ミニ胡蝶蘭 2,000円（税込）

初めて胡蝶蘭を贈る方にも人気。

飾りやすいサイズ感で、ご自宅用にもおすすめです。

「母の日に、いつもと違う感謝を」

胡蝶蘭は「幸福が飛んでくる」という縁起の良い花言葉を持ち、特別な日の贈り物として多くの方に選ばれています。また、一般的な花束と比べて長く楽しめることも魅力のひとつ。「せっかくなら長く楽しんでほしい」「少し特別感のあるギフトを贈りたい」という方におすすめです。

駅改札外での開催のため、お仕事帰りやお出かけの合間にもお気軽にお立ち寄りいただけます。

ぜひ“いつもと違う特別な花ギフト”をお買い求めください。

【開催概要】

開催場所

JR大宮駅 改札外 自由通路コンコース

開催期間

2026年5月7日（木）～5月10日（日）

営業時間

10:00～21:00

※初日 12:00～21:00

※最終日 10:00～17:00

※商品在庫状況により早閉まりすることがあります。予めご了承ください。

法人ギフト・お祝い花にも対応

らんやでは、開店祝い・周年祝い・就任祝いなどの法人向け胡蝶蘭ギフトも多数取り扱っています。

立札・ラッピング・全国配送に対応しており、取引先への感謝ギフトや、行事に向けた事前手配にも活用いただけます。

オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」

https://kotyou-shop.net/

栽培から販売まで一貫管理する胡蝶蘭専門企業

黒臼洋蘭園は、胡蝶蘭の生産・出荷・販売までを自社で一貫管理する専門農園です。長年培ってきた栽培技術により、花もちが良く、美しい状態を長く楽しめる胡蝶蘭を安定して提供しています。

法人向けの大量注文や周年・開店祝い、個人の贈答用まで、用途に応じた提案力と対応力が強みです。

公式ショップサイト「胡蝶蘭専門店らんや」

黒臼洋蘭園が運営するオンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」では、3本立・5本立をはじめとした高品質な胡蝶蘭を全国へお届けしています。立て札・ラッピング・日時指定配送など、贈答に欠かせないサービスを標準対応し、法人向けにはおまとめ注文専用サービスも用意。初めての方でも安心してご利用いただけます。

オンラインショップ「胡蝶蘭専門店らんや」

https://kotyou-shop.net/

法人向け「胡蝶蘭おまとめサービス」

https://kotyou-shop.net/SHOP/196663/213630/list.html

大宮店・小石川店の実店舗でも直接購入可能

実店舗として、大宮店舗・小石川店舗を展開。実際に胡蝶蘭を見ながら選べるほか、専門スタッフが用途や予算に応じて丁寧にご案内します。ビジネス利用はもちろん、ご家庭用としての相談も多く、「胡蝶蘭をもっと身近に感じられる店舗」として支持されています。

らんや大宮本店（埼玉県さいたま市）

https://kotyou.net/

らんや小石川店（東京都文京区）

https://ranya.tokyo/

当社概要

有限会社黒臼洋蘭園は、胡蝶蘭の栽培から出荷・販売までを自社農園で一貫管理する胡蝶蘭専門農園です。長年培った栽培技術により、高品質で花もちの良い胡蝶蘭を安定して提供しています。法人向けの開店祝いや就任祝い、周年記念などの贈答需要をはじめ、個人向けギフトにも幅広く対応。立札・ラッピング・配送はもちろん、大量注文のとりまとめや設置、回収まで行うサービス体制を整え、信頼できる胡蝶蘭専門店として多くの支持を集めています。



社 名：有限会社黒臼洋蘭園

代 表：黒臼 秀之（代表取締役社長）

本 社：埼玉県さいたま市見沼区染谷1-188

電 話：048-685-2211（代表）

事業内容：胡蝶蘭の生産と販売

URL：https://kotyou.net/