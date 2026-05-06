サモエドカフェmoffu、2周年で来場者25万人突破--“触れ合い体験”が都市型ペット市場に新たな価値

株式会社サモエドカフェmoffu

株式会社サモエドカフェmoffu（本社：東京都）が運営するサモエドカフェmoffuは、2024年5月のグランドオープンから2周年を迎え、3店舗合計で累計来店者数が約25万人に到達したことをお知らせいたします。

現在は原宿エリアを中心に、竹下通り店・大阪心斎橋店を含む複数店舗を展開し、国内外から多くのお客様にご来店いただいております。

都市部におけるペット飼育のハードルが高まる中、「飼えないけれど触れ合いたい」というニーズに応える新しい体験型施設として支持を拡大しています。

■ 約25万人が体験した“もふもふ”という価値

オープン以来、3店舗合計で約25万人がmoffuの“触れ合い体験”を訪れました。

来店者の多くは、

・犬を飼いたいが環境的に難しい

・旅行中に日本で特別な体験をしたい

・日常の中で癒しを求めている

といった背景を持ち、“動物との新しい関わり方”として支持が広がっています。

■ 国内最大級、10頭以上のサモエドが生み出す非日常体験

moffu原宿店では10頭以上のサモエドが在籍し、同時に触れ合える空間を提供。

大型犬であるサモエドとここまでの規模で触れ合える施設は国内でも珍しく、

“全国最大級のもふもふ体験”としてSNSを中心に話題となっています。

■ “第二の家”として選ばれる理由

ポニー店長:原宿店ウッディー店長:竹下通り店スノウ店長:大阪心斎橋店

moffuのコンセプトは“第二の家”。

「お帰りなさい」と迎えられる空間の中で、サモエドたちと過ごす時間は、

非日常ではなく“日常の延長にある癒し”として、多くのリピーターを生んでいます。

■ 体験型サービスの拡張でリピート需要を創出

来店ごとに異なる体験を提供するため、サービスの拡張も進めています。

・サモエドとの散歩オプション(不定期)

・季節イベント（ハロウィン・クリスマスなど）

・毎月の季節に合わせた内装変更

・貸切プラン

・抱っこ撮影・おやつオプション

“体験のアップデート”により、継続的な来店動機を生み出しています。

バレンタインクリスマスお正月

■ 店舗概要

店舗名：サモエドカフェmoffu

公式サイト：https://samoyedmoffu.com/

原宿店竹下通り店大阪心斎橋店

■ 2周年記念商品