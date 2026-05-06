発達障害の子と笑顔で向き合う視点とは。特別支援教育のプロ、川上康則先生が現場の豊富な事例から「すぐに使えるヒントと手立て」を5月16日に伝授。認定NPO法人エッジがオンラインで講座開催。

特定非営利活動法人エッジ

ディスレクシア（読み書き困難）の啓発・支援を行う認定NPO法人エッジ（東京都港区、会長：藤堂栄子）は、2026年5月16日（土）、特別支援教育の現場で圧倒的な支持を得る川上康則先生を講師に迎え、オンラインセミナー『こども理解と支援スキル講座』を開催いたします。

本セミナーでは、「こどもを変えよう」と懸命になるあまり、疲弊してしまいがちな支援者や保護者へ、こどもの行動の裏にある背景を紐解き、関係性をよい方向に変えるための具体的な手立てを現場での知見から伝授します。

■ 本講座の3つの特徴

1.即実践できる「具体的な手立て」

現場経験豊富な川上先生が、明日から使える関わりのヒントを伝授します。

2.こどもを肯定的に捉え直すきっかけ

環境と接し方を変えることで、こどももおとなも笑顔になれる考え方を学びます。

3.【特典】事前学習動画付き

申込後すぐに川上先生の講座動画を視聴でき、初めての方も安心してご参加いただけます。

■ 開催背景 正解のない子育て・支援に、確かな「道しるべ」を

発達特性のあるお子さんと向き合う中で、「なぜ伝わらないのか」「どうすれば落ち着くのか」という問いに、迷ってしまう支援者や保護者は少なくありません。認定NPO法人エッジは、長年現場でこどもたちと対話してきた川上康則先生の言葉を通じて、おとなが「頑張りすぎる」状態から抜け出し、環境と接し方を変える、こどもを肯定的に捉え直すきっかけを提供します。

■開催概要「こども理解と支援スキル講座」

日時 2026年5月16日（土）10時～11時30分 （Zoom）

講師 川上 康則 先生

内容 「こどもの心の受け止め方」講義、質疑応答

受講料 一般 4,400円 (税込)

申込特典：申し込み後すぐに、川上先生の講座動画（発達障害のこどもを理解する講座 第3章）の視聴が可能

詳細・申込：https://npoedge-hattatsuup262.peatix.com

申込〆切： 5月16日（土）9:30（講座開始30分前まで）

対象： 教員、支援員、保護者、教育・心理・福祉系の学生など

■講師プロフィール

川上康則（かわかみやすのり）先生

杉並区立済美養護学校主任教諭／立教大学兼任講師。公認心理師／臨床発達心理士／特別支援教育士スーパーバイザー。NHK「ストレッチマン・ゴールド」番組委員。現場での豊富な教育実践に基づいたアドバイスは、保護者や支援者から絶大な支持を得ている。著書・寄稿多数。

■川上先生の講座の感想（発達障害のこどもを理解する講座 第３章に寄せられた声）

「大人側の視点、考えで子供と接していたことに気づくことができ、新たな視点や捉え方、アプローチの仕方のヒントになった」



「『あの時に行動はこういうことだったのか』『良かれと思って言ったことが逆に嫌な思いをさせることがある（自分の考えを押し付けていたと感じた）』など今までのことを振り返りながら、今後の関わり方を考えることができた」

【認定NPO法人エッジ】

2001年設立。ディスレクシア（知的な発達に遅れはないが読み書きに困難をみせる学習障害）の正しい認識の普及と支援を目的とする当事者団体です。会長の藤堂栄子は、文部科学省や厚生労働省の政府委員を歴任し、「発達障害者支援法」「教科書バリアフリー法」「読書バリアフリー法」などの立法プロセスにも深く携わっています。当事者がいきいきと暮らせる社会を目指し、啓発活動や支援者養成、ネットワーク作りを行っています。



所在地： 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

公式サイト： https://www.npo-edge.jp/

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