【バレエアンサンブルガラ2026・関西公演】バレエへの情熱が詰まった見応えある1日限りのプログラム！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ公演・2026

バレエ・ダンス用品のマーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が、バレエアンサンブルガラ2026・関東公演を2026年8月9日(日)に開催します。この公演は、国内外で活躍するプロダンサーとプロの世界を目指している未来のプロダンサーたちが共演するバレエ公演で、毎年、夏に開催されています。

バレエアンサンブルガラ公演とは

本公演は、国内外で活躍するプロダンサーとプロの世界を目指している未来のプロダンサーたちが共演するバレエ公演です。アンサンブルはフランス語で「共に、統一、調和」を意味します。プロダンサー・未来のプロダンサーが集い、観客の皆さまと共に素晴らしい時間を共有できる場であるように、という思いが込められています。

本公演では第2部にて、未来のダンサーたちが共演し、本格的でレベルの高い幕物作品に挑戦いたします。プロダンサーとしての一歩を進み始めることのできるよう、プロダンサーも経験を伝承しながら、同じ舞台に出演することで、未来のプロダンサーたちの後押しをいたします。

また第1部では、クラシックバレエの名場面を集めた「バレエガラコンサート・パドドゥ作品」から、海外で活躍するプロダンサーが実際に現地で踊っている「創作・振り付け作品」まで、幅広い作品を上演いたし、本公演に花を添えます。

バレエファンはもちろん、はじめてバレエを鑑賞される方にもおすすめのガラコンサートです。

公演チラシ

公演チラシ_表

公演チラシ_裏

公演概要【関東公演】

公演プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/474_1_f7bcf3af23fe1acd0b4504481cf64480.jpg?v=202605051051 ]

◤第1部プログラム◢

ハムレット／振付家：レオ・ムジッチ／Emilie tassinari・山本健太

「ドン・キホーテ」第3幕よりグランパドドゥ／榊原百萌奈・小笠原祥真

「Super Cinderella」第3幕よりアダジオ／振付：K・シモノフ／柴垣未羽・廣瀬晃太朗

「ロミオとジュリエット」よりバルコニーのパドドゥ／富村京子・藤野暢央

「バフチサライの泉」第1幕よりグランパドドゥ／橋本有紗・Rafael Urazov

「眠れる森の美女」よりグランパドドゥ／振付：ファブリスブルジョワ／川本実夢・Maxime Mathieu Quiroga

チャイコフスキーパドドゥ(バランシントラスト許可作品)／石井杏奈・中島貴大

「海賊」第1幕よりグランパドドゥ／井上暖深・玉川貴文

※作品順不同



◤第2部プログラム◢

オデット・オディール／成田紗弥

ジークフリード王子／山本健太

その他 Comingsoon！

第2部にて、未来のダンサーたちが共演し、幕物作品に挑戦いたします。

バレエという総合芸術・非日常の豊かな時間をぜひ一緒に過ごしましょう！

公演監修紹介

富村京子【監修/リードダンサー】富村京子

元香港バレエ団・プリンシパル

川上恵子、田中敏行、江川のぶ子、深川秀夫に師事。1998年 香港バレエ団に入団

2008年 同団 プリンシパルダンサー。バレエ団のほぼすべての演目で主演

レパートリー

スティーブン・ジェフリーズ振付 「くるみ割り人形」ロナルド・ハインド振付 「メリー・ウィドウ」「コッペリア」ジョージ・バランシン振付 「ルビーズ」「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」「コンチェルト・バロッコ」他

2010年 退団、帰国

スタジオアーキタンツにて指導者としての活動を開始。2011年 日本バレエ協会 都民芸術フェスティバル参加公演「ドン・キホーテ」

メルセデス、森の女王を踊る。2012年 マレーシア クアラルンプールにて 「インターナショナル・バレエ・ガラ」に客演。2015年&2018年 神奈川県芸術舞踊協会公演 ゲスト出演

藤野暢央【監修/リードダンサー】藤野暢央

元香港バレエ団・プリンシパル

兵庫県宝塚市出身。12歳よりバレエを始め、江川のぶ子、津村正作に師事。1995年 アジアパシフィックバレエコンクールにて出光奨学金賞を受賞。オーストラリアバレエ学校に留学。1997年 同校を主席で卒業後、香港バレエ団に入団。

2002年 プリンシパルに昇格。数多くの古典、現代舞踊作品の主役をレパートリーに持つ。在団中に香港舞踊協会より「新人賞」と香港芸術発展局より「香港舞踊大賞」を受賞する。

マイアミ国際バレエフェスティバル、上海国際バレエコンクールのエキシビジョン、パリのシャンゼリゼ劇場にて「21世紀のスターたち」、マレーシアのインターナショナルバレエガラ、などのガラ公演にゲスト出演。ボリショイ劇場にて邦人初の「ブノワ賞」にノミネートされ、そのガラ公演に出演。2005-2007年 オーストラリアバレエ団にシニアソリストとして移籍。

2010年 母国へ活躍の場を移す。井上バレエ団の「くるみ割り人形」で王子として活躍。日本バレエ協会主催の都民芸術フェスティバルにてドン・キホーテのバジル、ジゼルのアルブレヒト、アンナ・カレーニナのウロンスキーを任される。フィリピンバレエ団の「眠れる森の美女」の王子(2011年)、「くるみ割り人形」の王子(2017年)としてゲスト出演。

2013年 日本バレエ協会によるバレエ・クレアシオンにて日本で初の振付作品「Beautiful Inside」を発表。2015-2017年 井上バレエ団「アネックスシアター」。神奈川県芸術舞踊協会「赤レンガDanceArt」にて振付。チャコット主催の藤野暢央プロデュース公演「偉大なる作曲家と音楽のための舞踏会」(2016年)「THEバレエ・ミュージアム」(2017年)を発表。現在はフリーランスのダンサーとして、またバレエピラティスの講師として活躍中。

公演を通して

サッカー・野球などのメジャースポーツと同じく、バレエも世界各国で日本人がトップレベルで活躍することが「当たり前」の時代となっています。今回出演するダンサーは育ってきた日本のバレエ界のために「踊りで表現したい！」と集まってくれたダンサーたちばかりです。そんな熱い想いの持ち主、

【時代の先駆者】たちがバレエアンサンブルガラに集結します！ぜひそんな彼らの熱い想いを、生の表現を、会場で感じてください！

チケット発売開始バレエアンサンブルガラ事務局

[お問い合わせ]

お問い合わせは下記HP、または専用アドレスで受付ています。

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

Mail:ballet.ensemble.dancer@gmail.com