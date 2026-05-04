人気RPG「軌跡」シリーズより、エステル・ブライトが『英雄伝説 空の軌跡SC』の姿でアクションフィギュアに！！

株式会社海洋堂

想い人を追う遊撃士

史上最年少の16歳で遊撃士（ブレイサー）の資格を取得し、故郷のリベール王国を巡る危機に立ち向かった少女エステル。日本ファルコムの人気RPG「軌跡」シリーズより、彼女が主役を務めた2作のうち第2作『英雄伝説 空の軌跡SC』の姿で立体化しました。

トレードマークのツインテールをなびかせ、棒術で戦う快活な姿を、リボルテック独自の全身可動ギミックで表現！ 上着の左右を分割することで、両肩を大きく前後にスイングすることができるようになっています。表情は通常顔に加え、笑顔、悲しみ、怒り、叫びの4種。棍に取り付ける炎エフェクト、冒険の中で想い人となった幼馴染ヨシュアのハーモニカも付属。

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「ウィンク顔」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック エステル・ブライト「英雄伝説 空の軌跡SC」Ver.

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約140mm

●オプションパーツ

・オプションハンド x 6

・オプションフェイス x 4

・ハーモニカ x 1

・棍棒 x 1

・炎のエフェクト x 1

・ディスプレイスタンド x 1

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・ウィンク顔 x 1

●原型制作：原子和臣

●希望小売価格 ：11,000円（税込）

●発売：2026年12月予定

(C) Nihon Falcom Corporation.All rights reserved．

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「ウィンク顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr127

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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