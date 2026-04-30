LONGi、太陽光発電が拓く「エネルギー公平性」の価値を発信

LONGi Solar Technology株式会社

LONGi（ロンジ、LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.／本社：中国・西安市）の創業者であり最高技術責任者（CTO）である李振国は、2026年4月、中国国内で放送されたESG関連イベント「2026中国ESG盛典」において、太陽光発電がもたらす「エネルギー公平性」の価値と、クリーンエネルギーの普及を通じた持続可能な社会への貢献について語りました。

LONGiの李振国、ESGイベントで太陽光発電がもたらす「エネルギー公平性」価値を語る

国際的にエネルギー供給の不確実性が高まる中、太陽光発電は単なる発電手段にとどまらず、他の発電手段に比べて大規模な燃料供給インフラに依存しにくく、地域や所得水準を問わずクリーンエネルギーへのアクセスを広げる技術として、その重要性を増しています。 李振国は、LONGiが世界各地で進めるESGの取り組みを紹介しながら、技術革新を通じて「すべての人が手頃な価格でクリーンエネルギーを享受できる社会」の実現に貢献していく姿勢を示しました。

同イベントにおいてLONGiは、「中国ESGモデル企業」および「年度ブレークスルー企業」として紹介されました。李振国は、LONGiが自社開発したBC（Back Contact／バックコンタクト）技術製品を手に、グリーン電力による公平な発展機会の創出、ならびに太陽光発電産業の健全で持続可能な発展に向けた考え方を述べました。

クリーンエネルギーを、誰もが利用できるものへ

李振国は冒頭で、「LONGiは一貫して、技術革新がエネルギー公平性を推進すると信じています」と述べました。

そのうえで、LONGiが世界各地で展開しているESGの取り組みを紹介しました。ブラジルでは、LONGiの太陽光発電技術を活用し、十分なインフラが整っていない地域の住民に対して分散型太陽光発電システムの導入を支援しています。これにより、移住を余儀なくされた先住民コミュニティへグリーン電力を提供するとともに、技術研修も実施し、太陽の光が暮らしを照らすだけでなく、人々が自ら生活を変えていくための技能習得にもつながっています。

また、アフリカのマラウイでは、LONGiのグリーン電力が農村部の子どもたちに安価で利用しやすい電力を届け、明かりの下で本を読み、学ぶ機会を広げることに貢献しています。

李振国は、「世界のあらゆる場所で、LONGiは『すべての人が手頃な価格でクリーンエネルギーを享受できる社会』の実現に向けて取り組んでいます」と述べました。さらに、「私たちのような太陽光発電企業がもたらすものは、単なるクリーンな電力ではなく、公平な発展の機会でもあります。これは、持続可能な世界の未来に向けた私たちの真摯な貢献です」と語りました。

ブラジルでは分散型太陽光発電の導入を支援、技術研修も実施LONGiのBC技術が生み出すグリーンエネルギーの価値

太陽光発電産業に内在するESGの価値をどのように引き出し、健全で持続可能な産業エコシステムを再構築していくのか。その答えの一つが、李振国がスピーチ中に手にしたLONGiのBCセルに込められています。

同製品は、低炭素性、高い変換効率、優れた発電収益性、意匠性、安全性などの特長により、世界中の顧客から評価と信頼を得ています。

李振国は、このBCセルについて、次のように“グリーン電力の収支”を説明しました。

「このセルを製造するには、鉱石（珪石）から始まり、工業用金属シリコン、原料ポリシリコン、インゴット、ウェハ、セル、そしてモジュールへと至る工程全体で、約2kWhの電力を消費します。一方で、このモジュールは30年のライフサイクルの中で235kWhの電力を発電します。これは100倍を超えるエネルギーの増幅であり、しかもそれはグリーンな電力です」

さらに李振国は、BC技術がもたらす環境価値についても次のように述べました。

「BC技術は一般的な製品と比較して変換効率が5～6％高いため、1TW規模の太陽光発電を前提にすると、全体で約1,000平方キロメートルの土地を節約できる可能性があります。エネルギー転換を支えるには、今後少なくとも10TW規模の太陽光発電モジュールが必要になると考えられ、その場合には約10,000平方キロメートルの土地の節約につながります」

小さな一枚の太陽電池セルは、単なる製品ではなく、太陽光発電が持つ環境価値と社会的価値を象徴しています。

LONGiは今後も、太陽光発電技術の革新を通じて、クリーンエネルギーの普及とエネルギー公平性の実現に貢献してまいります。高効率・高信頼性の太陽電池技術を基盤に、世界各地の多様なニーズに応えながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

LONGiグループ（LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.）について：

2000年に中国・西安で設立されたLONGi（ロンジ）は、世界有数の太陽光発電テクノロジー企業として、「太陽エネルギーを利用してグリーンエネルギーの世界を創る」という使命と、「堅実で信頼される技術リーダーシップ」というブランドポジショニングのもと、技術革新に専念し、太陽電池用単結晶シリコンウェハ、単結晶太陽電池セル／モジュール、分散型太陽光発電ソリューション、大規模太陽光発電所ソリューション、水素製造装置ソリューションという5つの事業分野を展開しています。

2020年から2022年にかけては、太陽電池モジュールの出荷量において世界首位を獲得し、信頼性の高い製品と技術力、安定した供給体制により、世界の脱炭素社会の実現を支援しています。また、英国・インフォーマ社による「PV ModuleTechバンカビリティ格付け」において、最高ランクである「AAA」評価を継続的に獲得しており、技術力・生産能力・財務健全性の面でもグローバルで高い評価を得ています。 www.longi.com/en

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