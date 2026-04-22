【新店オープン】金賞受賞の手羽先が名物！エンタメ系居酒屋『居酒屋革命 酔っ手羽』が4月29日（水）に香椎駅前にOPENします！当日は生ビール1円イベントを17時から開催！！

S.H.N株式会社

「居酒屋革命 酔っ手羽」は、国内の2大手羽先料理コンテストの第10回「手羽先サミット」、第15回と第17回「からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞した名物料理「伝説の手羽先」を中心に、毎日楽しめる「日替りイベント＝曜日ごとの特売セール」や、毎月18日の「手羽(18)の日＝手羽先1本18円」など、来店そのものがエンタメ体験になる仕掛けを数多く展開している大衆居酒屋ブランドです。「笑って食べて、笑って飲める」をコンセプトに、気取らず手頃な価格で楽しめるにぎやかな空間づくりが支持され、首都圏を中心に、仙台から熊本まで国内で出店を拡大。さらに海外ではフィリピンにも展開しています。

伝説の手羽先 （タレ）

手羽先料理コンテストでトリプル金賞受賞の逸品

名物！日替りイベント

毎日何かがお得！曜日ごとの特売セール

毎月18日は手羽の日！

18時～24時は手羽先（タレ・塩）が1本18円！

飲み放題付きコース多数

各種宴会にぴったりなコースメニュー充実！

今回オープンする香椎駅前店は、JR香椎駅から徒歩1分、西鉄香椎駅からも徒歩1分 の立地に位置し、カウンター、テーブル、テラスを合わせて70席を備える店舗です。営業時間は15時～翌3時（週末は12時～翌5時）までとして、昼飲み、仕事帰りの一杯、終電後の飲み直し、さらには朝方の宴会まで、幅広い利用シーンにご利用いただけます。

【店舗概要】

・店名：居酒屋革命 酔っ手羽 香椎駅前店

・住所：福岡県福岡市東区香椎駅前1-13-2 Garden Terrace香椎駅前2F

・席数：60席

・営業時間：月～金15時～翌3時、金・土・祝前日12時～翌5時、日曜12時～翌3時

※4月29日（水）オープン当日は17時開店

オープン記念イベント開催！

オープンを記念し、4月29日（水）当日17時から22時までの時間帯限定で、生ビール（ザ・プレミアム・モルツ、通常198円）を何杯でも1杯1円で提供するイベントを実施します。（当日は予約不可）。

【オープン記念イベント】

日時：2026年4月29日（水）17:00～22:00（営業は翌3:00まで）

内容：生ビール（ザ・プレミアム・モルツ）を1円で販売(定価198円)

条件：１.2フードオーダー制、２.制限時間120分、３.他の優待・クーポン等との併用不可

※オープン当日は予約不可

「居酒屋革命 酔っ手羽」について

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内35店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しており、香椎駅前店は37店舗目となります。

看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、「第15回からあげグランプリ手羽先部門」、「第17回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。

また「居酒屋革命 酔っ手羽」では、ハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催しています。さらに毎月18日を「手羽（18）の日」とし、名物の手羽先を1本18円で提供。加えて、バレンタインやハロウィンなどの時期には限定フレーバーの手羽先を販売するなど、ユニークな独自の企画を継続的に展開しています。

公式情報

■公式サイト：https://yotteba.co.jp/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/yottebacojp

■公式nstagram：https://www.instagram.com/yottebakousiki/

居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー

酔っ手羽 おすすめメニュー

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。

伝説の手羽先 （タレ）伝説の手羽先 （タレ）

【第10回手羽先サミット 金賞】

【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。

3本319円／5本429円

★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！

★毎月18日は「手羽の日」1本18円！

★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！

自家製もつ煮込み

新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出。特製ダレの中ににもつの濃厚なうまさが生きた、味わい深い逸品です。

649円

自家製もつ煮込み伝説の餃子伝説の餃子

外はパリパリ、周りはモチッとした抜群の食感の皮に、秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷり♪

3個 429円／5個 539円

ジンジャー麻婆豆腐

鬼のように生姜を効かせた、生姜好きの生姜好きによる生姜好きのための麻婆豆腐！しょうがないから作りました！

649円

ジンジャー麻婆豆腐若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ

特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわった、カリッとジューシーな仕上がりの自信作です。

3個 429円／5個 649円

丸腸ホルモン鉄板焼き

ぷるんと濃厚な丸腸を香ばしく焼き上げた、スタミナ満点の鉄板メニュー。特製ダレがジュワッと絡んで、ビールとの相性抜群！

759円

丸腸ホルモン鉄板焼き自家製月見つくね自家製月見つくね

粗めに引いたせせりを使用し、しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品！秘伝のタレ、卵黄をたっぷり絡めてどうぞ！

649円

黒蜜きなこの雪見だいふく

ぷにぷにモチモチ雪見だいふくに、とろ～り黒蜜とふんわりきなこ！

429円

居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー

居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー

黒蜜きなこの雪見だいふく

１時間 980円、2時間 1,580円

生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！

居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」

ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。

※一部店舗では実施していません。

さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として18時～24時は「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！

事業会社

ENRAVE株式会社（旧：株式会社プロジェクトM）

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6419-7734

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に、直営120店舗、サポート店舗1,000店舗を展開。