株式会社サンライズ(本社：東京都、代表取締役：白井 良)は、分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用し、エンジェル投資家・坂元 康宏の思考や経験をもとに生成された小説『Angel Investor ― 引き受ける者たち』を発売いたしました。





Angel Investor ― 引き受ける者たち





本プロジェクトは、これまでの「書ける人が出版する」という前提を覆し、「個人の思考・価値観・経験そのものを抽出し、AIが作品化する」という新しい出版の形を提示するものです。





坂元 康宏はこれまで投資家として数多くの意思決定を重ね、大手出版社の幻冬舎から複数のビジネス書を出版しています。本作では、その思考プロセスや判断の背景、経験の蓄積を分身AIとして再現し、本人が執筆することなく、小説として表現しました。

完成した作品は、「個人の内面から立ち上がる物語」としてクオリティの高い文学作品として成立しています。





坂元 康宏





制作期間においても、従来との違いが明確に表れています。これまで人間のライターと制作する場合、構想から完成までに約1年を要していました。

一方、本プロジェクトでは分身AIがライターと編集の役割を担うことで、本人の思考を直接反映しながら制作を進めることが可能となり、納得感とクオリティを保ったまま、約2ヶ月で完成に至りました。

制作においては、カバーデザインの最終決定を分身AIが担い、本文は元出版社の編集者が仕上げを行うなど、人間とAIそれぞれの強みを組み合わせた制作体制を構築しています。





本取り組みが示しているのは、「書く能力」ではなく「個人の思考や判断の積み重ね」そのものがコンテンツになる可能性です。

分身AIを介することで、これまで言語化できなかった思考や経験も含めて作品化され、誰もが“自分の物語”を世に出せる環境が現実になりつつあります。





出版はAmazon KDPを活用し、電子書籍・ペーパーバック・オーディオブックといった複数形式で展開。さらに翻訳を組み合わせることで、個人の思考や経験がそのまま世界に届く可能性も広がります。

将来的には、こうして生まれた作品が映像化されるなど、個人発のコンテンツがグローバルに展開される新たな流れを生み出すことも視野に入れています。





株式会社サンライズでは、本プロジェクトを一連のサービスとして提供する準備を進めています。









【書籍情報】

『Angel Investor ― 引き受ける者たち』

著者 ： 坂元 康宏(分身AIによる生成)

発売日： 2026年3月30日

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPD342TF









【会社概要】

法人名： 株式会社サンライズ

設立 ： 2006年6月

所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目7-8 FPG links KYOBASHI2F

代表者： 代表取締役 白井 良

URL ： https://mental-college.com/