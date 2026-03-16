万博の福井県ゾーンが進化して“帰還”！連日行列の恐竜コンテンツを福井県こども家族館に移設。

福井県は、大阪・関西万博で連日行列が絶えないほどの人気となった福井県ゾーン「恐竜王国福井」を、万博閉幕後の利活用として福井県こども家族館（おおい町）へ移設します。恐竜化石のバーチャル発掘体験や、恐竜時代から現在へ続く1.2億年の時空の旅をVR体験できる4面シアターといったコンテンツで、万博時よりも発掘体験の化石が大型化するなど進化を遂げた内容で楽しんでいただけます。運用初日の2026年3月25日(水)は万博公式キャラクター「ミャクミャク」とのグリーティングなど、オープンを記念したイベントも行います 。

万博の福井県ゾーンは関西パビリオン内に設け、万博期間中に延べ約33万6100人が入場しました。移設するコンテンツは、①実物大のフクイラプトルモニュメント、②懐中電灯型のデバイスを用いた恐竜化石のバーチャル発掘体験、③恐竜の繁栄、絶滅から現在へ続く1.2億年の時空の旅をVR体験できる4面シアター。バーチャル発掘体験は、地層を映し出したスクリーンに懐中電灯型のデバイスを向けると化石が発掘できる仕組みで、今回の移設に合わせ、化石のサイズが大型化したほか、一度に発掘体験できる恐竜化石が3種類から5種類に増え、万博時よりスケールアップしました。

移設先の福井県こども家族館は、日本最大級のボールプールや屋内最大級のクライミングウォールなどを備えた全天候型の児童施設。万博のコンテンツは「恐竜体験ゾーン」として設置します。運用日は土・日・祝日および長期休暇期間（春休み、夏休み、冬休み）の10時から16時まで（12時～13時を除く）。









コンテンツ概要

名称：恐竜体験ゾーン

設置場所：福井県こども家族館1階（大飯郡おおい町成海1-1-1）

運用開始日：2026年3月25日(水)

運用日：土日祝日および長期休暇期間（春休み、夏休み、冬休み）の10時から16時まで（12時～13時を除く）

※オープン初日は13時から一般開放

利用料金（予定）：一般 320円、小中高生 150円

内容：（１）フクイラプトルモニュメント

実物大の肉食恐竜フクイラプトルが来場者をお出迎え





（２）恐竜化石のバーチャル発掘体験

懐中電灯型のデバイスをスクリーンにかざすことで、恐竜化石の発掘を体験





（３）4面シアター空間でのVR体験

幅5.5ｍ×高さ4ｍのスクリーン4面に囲まれた空間で恐竜の繁栄、絶滅から現在へ続く1.2億年の時空の旅をVR体験

※4面シアターの画像はイメージです

パワーアップポイント

・「バーチャル発掘体験」の化石サイズを大型化

・発掘可能な恐竜化石が３種類から５種類に増加

※万博時、前後半で入れ替えたコンテンツ全てを一度に体験可

[上期] ティラノサウルス、フクイサウルス、フクイラプトル

[下期] トリケラトプス、スピノサウルス、フクイラプトル

オープン記念イベント

（１）大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」によるグリーティング

日時：2026年3月25日（水）

（1）13:30～ （2）15:00～

場所：こども家族館ランチプラザ（無料エリア）

申込：12時からこども家族館1階総合受付おいて整理券を配布します（各回先着30組）



大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」

【注意事項】

・2回全ての整理券を当日の12時からこども家族館1階総合受付で配布します。

・整理券は1枚あたり、1組5名様までとなります。

・整理券をお持ちの方は、参加される回の開始前に会場にお越しください。

・指定の時間に会場にいない場合は無効となります。

・ハグや過度な接触は禁止です。ポーズ指定はできません。

・グリーティング中はスタッフの指示に従ってください。

・商業目的の撮影や、他のお客様の迷惑になる撮影・公衆送信は禁止されています。

（２）関西パビリオン参加９府県オールスタンプin福井

大阪関西万博 関西パビリオン館内に設置していた９府県分の公式スタンプのレプリカをセットにして、期間限定でこども家族館に設置します。 各レプリカスタンプのインクカラーは、オリジナル（黒色等）とは異なりピンク一色となります。

日時：2026年3月25日（水）～3月31日（火）

場所：こども家族館1階総合受付前（無料エリア）





（３）オープン記念限定ステッカー配布

恐竜体験ゾーンの体験者先着1000名に恐竜ゾーンアテンダントユニフォームを着用したジュラチックのオリジナルステッカーをプレゼント



