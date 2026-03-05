レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 小口径弾薬市場は2035年までに114億5000万米ドルに達すると予測され、戦術的調達需要の勢いにより年平均成長率（CAGR）3.2％で拡大中
小口径弾薬市場は、2025年に市場規模83.5億米ドルに達し、2035年までに114.5億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年～2035年の市場予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.2％で成長すると見込まれています。本産業の成長軌道は、防衛機関における安定した調達サイクルおよび民間分野での持続的な消費により支えられています。小口径弾薬とは、銃身直径20mm未満の火器で使用される弾薬を指し、主に拳銃、ライフル銃、機関銃に使用されます。本市場構造は、大量生産体制、標準化された口径規格、ならびに軍事、法執行機関、狩猟、スポーツ射撃用途向けに規制された流通ネットワークによって特徴づけられています。
■ 環境移行およびグリーン弾薬技術の革新動向
小口径弾薬市場における重要な構造的変化の一つは、環境持続性を重視した弾薬配合への移行です。鉛などの有害物質は土壌汚染リスクの観点から規制当局の監視対象となっており、生分解性弾頭やポリマー製薬莢などの代替技術に関する研究開発が進められています。軍事研究機関や学術機関との共同研究により、環境負荷を低減した起爆薬の開発も進展しており、複数の弾薬カテゴリーへの応用が期待されています。これらの技術革新は環境規制への適合のみならず、弾薬重量の軽量化や兵站負担の軽減にも寄与しています。特に成熟した調達主導型地域において、防衛近代化目標と環境基準を両立させることで、産業成長を強化しています。
■ 規制の複雑性およびコンプライアンス主導型の市場制約
小口径弾薬市場は、銃器所有および弾薬取引に関する経済的・法的・政治的規制が国ごとに異なる高度に規制された国際的枠組みの下で運営されています。厳格なライセンス要件、身元確認制度、認証プロセスは、製造業者およびOEM（相手先ブランド製造業者）に対して運営上の制約を課しています。弾薬の国際取引は国土安全保障機関や法執行当局により厳しく監督されており、輸出パイプラインや越境供給契約に影響を与えています。各国の銃規制政策の差異は、特に民間分野における需要弾力性に直接的な影響を及ぼします。これらの規制要因は産業成長を緩やかにし、地域ごとに市場予測の可視性にばらつきを生じさせています。
■ 民間需要の拡大と個人安全意識に基づく産業成長
スポーツ射撃、狩猟、自己防衛を目的とした民間利用の増加は、小口径弾薬市場の見通しに継続的な影響を与えています。個人の安全に対する懸念の高まりや突発的な大量暴力事件の発生は、一部地域における銃器所有の増加を促し、弾薬の継続的需要を強化しています。拳銃および短距離ライフルは、民間消費パターンの主要な構成要素となっています。さらに、拳銃、散弾銃、軽機関銃の製造および取引の拡大も、サプライチェーンの成長を後押ししています。加えて、防衛近代化プログラムや対テロ対策の強化も安定した機関調達を支え、予測期間を通じた持続的な産業成長を下支えしています。
主要企業のリスト：
● Aguila Ammunition
● BAE Systems
● Barnaul Ammunition
● CBC Global Ammunition
● Denel SOC Ltd
● Elbit Systems Ltd.
● General Dynamics Corporation
● KNDS N.V.
● Nammo AS
● Northrop Grumman Corporation
● Olin Corporation
● PT Pindad
● RAUG Group
● Remington Arms Company LLC
