AI翻訳や自動通訳技術の進展により、言語の壁が急速に低くなる中、留学を経験した高校生を対象に「AI時代に語学を学ぶ意味」に関するアンケート調査が実施された。調査の結果、回答者の約9割が翻訳アプリやAI通訳を使用した経験があると回答し、AI翻訳が若年層にとっても身近な存在であることが明らかになった。

一方で、AIが翻訳してくれる時代でも「語学を学ぶ意味はある」と回答した高校生は約8～9割にのぼった。

「言葉が通じること」と「心が通じること」は違うと思うか、という設問に対しては、9割以上の高校生が「違うと思う」と回答した。

自由記述では、「翻訳よりも、自分で話した方が気持ちが伝わった」などの声が多く寄せられた。

調査概要

調査テーマ：AI時代に語学を学ぶ意味調査対象：留学経験のある高校生回答数：459名調査方法：Webアンケート調査時期：2025年調査主体：学校法人KTC学園

※本調査の背景や、留学を経験した高校生の声を含む解説記事を、公式サイト「おおぞらコラム」に掲載しています。

