Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖUN:LOGICAL¡Ê¥¢¥ó¥í¥¸¥«¥ë¡Ë¡×ÂÎ¸³ÈÇÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ·Ã´î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)È¯ÇäÍ½Äê¤ÎNintendo SwitchÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡ÖUN:LOGICAL¡Ê¥¢¥ó¥í¥¸¥«¥ë¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³ÈÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³ÈÇ³µÍ×¡Û
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)
ÇÛ¿®¸µ¡§¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼e¥·¥ç¥Ã¥×
ÂÎ¸³ÈÇ¤ÇÍ·¤Ù¤ëÈÏ°Ï¡§
ËÜºî¤ÏÎø°¦Í×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À¥Æ¥¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï³«È¯Ãæ¤ÎVR¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥ó¥í¥¸¥«¥ë¡Ù¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ø¾Ï¡×¤«¤é¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ææ¤ÎÀÄÇ¯¡¦²í²Ð¡Ê¤ß¤ä¤Ó¡Ë¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¡Ö±¿±Ä¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶¦ÄÌ¥ë¡¼¥È1¾Ï¡×¤Þ¤Ç¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖUN:LOGICAL¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖUN:LOGICAL¡×ÂÎ¸³ÈÇÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://licobits-game.com/unlogical/special/trial/
¡Ú¡ÖUN:LOGICAL¡×ÂÎ¸³ÈÇÇÛ¿®µÇ°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Û¡¡
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
1¡§¡ÖUN:LOGICAL¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@unlogical_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2¡§¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¢¥ó¥í¥¸¥«¥ëÂÎ¸³ÈÇ¥ì¥Ý¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÎ¸³ÈÇ¤òÍ·¤ó¤À´¶ÁÛ¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥Ý¥¹¥È
¢¨¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÅºÉÕ¤âOK
¢¨¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¦Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖUN:LOGICAL¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ã·ÊÉÊ¡ä
¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È5Ì¾´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡¡¡ãÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¡ä
¡¡²í²Ð¡§ÂçÄÍ¹ä±û¤µ¤ó
¡¡½¡Áü ²ü¡§ÀÐÀî³¦¿Í¤µ¤ó
¡¡±Ê¼é Íõ¡§Ë±ÊÍø¹Ô¤µ¤ó
¡¡ÌïºäÁÕ°í¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó
¡¡¥æ¡¼¥ê¡§Åç粼¿®Ä¹¤µ¤ó
¢Nintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖUN:LOGICAL¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¡¡¡ãÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¡ä
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2026Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯1·î5Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¡ÖUN:LOGICAL¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/unlogical_jp
¡Ú¡ÖUN:LOGICAL¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Û
¡ÖUN:LOGICAL¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ä¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼²èÁüÅù¤ÎÅê¹Æ¡¦ÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ËÜ¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ò·Ð¤ÆÆÀ¤¿ÂÎ¸³¡¦´¶¾ð¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖUN:LOGICAL¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖUN:LOGICAL¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¡ÖUN:LOGICAL¡×¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤Ë¸Â¤ê¡¢¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ä²èÌÌ¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼²èÁüÅù¤ÎÅê¹Æ¡¦ÇÛ¿®¡Ê¸ø³«¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://licobits-game.com/unlogical/guideline/
¡Ú¡ÖUN:LOGICAL¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬
ËÜÆü¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Û
¡ÖUN:LOGICAL¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¢PENGUIN RESEARCH¤Î½ñ¤¤ª¤í¤·¿·¶Ê
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢³ÆÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡ÚPENGUIN RESEARCH¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ÙÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯URL¡Û
https://PenguinResearch.lnk.to/Flashback
¥²¡¼¥à¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢OP¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¸ø³«Ãæ¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¥²¡¼¥à¥µ¥¤¥ºver.¤ò±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØUN:LOGICAL¡ÙOP¥à¡¼¥Ó¡¼¡Û
https://youtu.be/0-PkAfU49zk
¡Ú¡ÖUN:LOGICAL¡×ºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ÈÈóÏÀÍý¡É¤Ê¿´¤òÏÇ¤ï¤¹¡¢¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡ÖUN:LOGICAL¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Æ¥£¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½÷À¸þ¤±¥²¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLicoBiTs¡Ê¥ê¥³¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤ÎÂè2ÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÅç¤ì¤¤¤³»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤Ï²ÖÍ¸¤Þ¤¤»á¤È¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀËÜºî¡£¥²¡¼¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢Live2D®¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿É½¾ðË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡ÖVR¡×À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖUN:LOGICAL¡Ê¥¢¥ó¥í¥¸¥«¥ë¡Ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://licobits-game.com/unlogical/
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡UN:LOGICAL¡Ê¥¢¥ó¥í¥¸¥«¥ë¡Ë
µ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nintendo Switch¡¿Nintendo Switch Lite
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)È¯Çä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡ÈóÏÀÍý¤ÊÎø¤òÉÁ¤¯ADV
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡1¿Í
CERO¡¡¡¡¡¡¡¡ C
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¡§8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÂÄêÈÇ¡§¸ÂÄê Revelation BOX ¡Ê¥ê¥Ù¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¡Ë¡§12,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¡§8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Åç¤ì¤¤¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¡§²ÖÍ¸¤Þ¤¤
BGM¡§MANYO
¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¦¤¿
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥Æ¥£¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
©BROCCOLI¡¡©TIS Creation
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÀëÅÁ¥Á¡¼¥à
TEL: 03-5946-2811¡ÊÂå¡Ë
