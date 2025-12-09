¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Û¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È!¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ò¸ø³«
Áê´Ø¿Þ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼&¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§Àî³Ñ Îà¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¸ÄÀ¤ä´Ø·¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤·¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê´ÛÆâ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¢¨1¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ÄÀ¤ä¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤Ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¡¢Ç¯¡¹ÊÑ¤ï¤ë¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¡¦»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢2018Ç¯¤«¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ÇÊë¤é¤¹58±©¤Î¥Þ¥¼¥é¥ó¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ê¤¹¤ß¥Ú¥ó¡Ë¤Î¹ÔÆ°¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¡¹´Ñ»¡¤·¡¢¸ÄÀ¤äÎø°¦´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¡¦·»Äï¤È¤¤¤Ã¤¿²È·Ï¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ³Ê¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¹ÔÆ°¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÊÑÁ«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤¿´Ø·¸À¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´Ñ»¡µÏ¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¤¹¤ß¥Ú¥ó¥ï¥Ã¥Á!¡×¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¤¹¤ß¥Ú¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡¢Áê´Ø¿Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¡¦¼ÁÌä¤òÅêÈ¡¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¼ÁÌäBOX¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥ó¥É¤Î¿§¤Ç¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤´¤ó¡×¢¨2¤ä¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¿ä¤·¡×¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡Ö¿ä¤·¥Ú¥ó¿ÇÃÇ¡×¢¨3¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¤ª¤â¤Á¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¡¢¤¹¤ß¥Ú¥ó°ìÈÖ¤Î¥â¥Æ½÷¡Ö¥Õ¥¸¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤¹¤ß¥Ú¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÁÌ¥ÏÇ¤Î¥Õ¥¸¡Á¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò°õºþ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¡¢¿Íµ¤¥°¥Ã¥º¡Ö³èÈÇ°õºþ¤ÎÎ©ÂÎ¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É¡×¤ÎÅö´Û¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥Þ¥¼¥é¥ó¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ÉÁê´Ø¿Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ø¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥ó¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤´¤ó¡×¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/pentagon/¡Ë
¢¨3 ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ³Ê¤«¤é¿ä¤·¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¤ß¤Ä¤«¤ë¡Ö¿ä¤·¥Ú¥ó¿ÇÃÇ¡×¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/oshi-pen/¡Ë
1. ¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¥µ¥¤¥È¸ø³«¡¢´ÛÆâÅ¸¼¨³µÍ×
»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÆü¡¹¤Î´Ñ»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò¡¦·»Äï¡¦É×ÉØ´Ø·¸¤Î¤Û¤«¡¢À³Ê¤Î°ã¤¤¤äÆÃÄ§Åª¤Ê¹ÔÆ°¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤ª¤è¤Ó´ÛÆâÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ£»¨¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¹Ó¤ì¶ñ¹ç¡×¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËèÇ¯SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þº¢
Å¸¼¨¾ì½ê¡§5³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥×¡¼¥ë¡×Á°
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¡ÚÆüËÜ¸ìÈÇ¡Û
https://www.sumida-aquarium.com/sokanzu/
¡Ú±Ñ¸ìÈÇ¡Û
https://www.sumida-aquarium.com/sokanzu/en/2026/
¢¨ ´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸å¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦±Ñ¸ìÈÇ¤È¤â¤Ë2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ ´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇÁê´Ø¿Þ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò³«ºÅ
¸ø³«½éÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤È¡¢Åö´Û¸ø¼°X¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö±©ÌÓ¤µ¤ó¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¢¨4¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤êÁê´Ø¿Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Á10»þ15Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥×¡¼¥ë¡×Á°
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡§¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Á9»þ50Ê¬º¢¡Ö±©ÌÓ¤µ¤ó¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¼ø¾Þ¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸áÁ°9»þ50Ê¬¡Á10»þ15Ê¬º¢¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
»²²ÃÊýË¡¡§¤´»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢5³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥×¡¼¥ë¡×¼þÊÕ¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨4 »²¹Í¡§¡Ö±©ÌÓ¤µ¤ó¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Êhttps://www.sumida-aquarium.com/event/experience/5295.html¡Ë
¢£¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ´¿´î!¡Ö¥è¥â¥®¡×¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÉ×ÉØ¤Ë
³«¶ÈÅö»þ¤«¤é10Ç¯´ÖÈà»á¤¬¤ª¤é¤º¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥è¥â¥®¡×¡£ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¯¤á¤²¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏºÊ»Ò»ý¤Á¤Î¡Ö¥Ð¥¸¥ë¡×¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤ª¸«¹ç¤¤¤ò·Ð¤ÆÌó1Ç¯Á°¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±À³¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë2±©¤¬É×ÉØ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÉ×ÉØ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç°ìÈÖ¤Î¥â¥Æ½÷¤Ï·òºß!Ì¥ÏÇ¤Î¡Ö¥Õ¥¸¡×
É×¡Ö¥¢¥±¥Ó¡×¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°µ¤¤Ê¤¯Â¾¤Î¥ª¥¹¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Õ¥¸¡×¡£2024Ç¯ÈÇ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤Û¤É¥â¥Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ6±©¤Î¥ª¥¹¤È²ø¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ë¡£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ç°ìÈÖ¤Î¥â¥Æ½÷¡Ö¥Õ¥¸¡×¤Ï·òºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶ÉÉ×¤Î¡Ö¥¢¥±¥Ó¡×¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£ÃçÎÉ¤·Æ±´ü¡Ö¤Ý¤ó¤º¡×¡Ö¤³¤¦¤á¡×¡Ö¤¢¤á¡×¡Ö¤º¤ó¤À¡×
2023Ç¯¤ËÅö´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Ý¤ó¤º¡×¡Ö¤³¤¦¤á¡×¡Ö¤¢¤á¡×¡Ö¤º¤ó¤À¡×¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤á¡×¡Ö¤¢¤á¡×¡Ö¤º¤ó¤À¡×¤Î3±©¤¬Í·¤Ö¤è¤¦¤¹¤ò¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¡Ö¤Ý¤ó¤º¡×¤¬±ó¤¯¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤4±©¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤¼¤Ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´ÛÆâ´ë²è
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬ ³Æ½ê
¢£º£Æü¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á²¿¤·¤Æ¤¿?¡Ö¤¹¤ß¥Ú¥ó¥ï¥Ã¥Á!¡×
¡Ö¥ï¥Ã¥Á¡×¤È¤Ï¡¢Åö´Û¤Î»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¤â¤Î¤ò¡ÖÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ê¡¢´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥Á¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÉÕ¤»¤ó¤È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥Á¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ñ¤¤¤¿ÉÕ¤»¤ó¤â·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ»¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤ÆÅ½¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥ï¥Ã¥Á¡×¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸À¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§5³¬ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó²£
¢¨ ¤ª1¿Í¤µ¤Þ1Æü1Ëç¤Þ¤Ç¡£
¢£»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¹¤ß¥Ú¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦!¡Ö¤¹¤ß¥Ú¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡×
´ÛÆâ¤Ë¤¤¤ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¹¤ß¥Ú¥ó¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ´7¼ï¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¡¢¤¹¤ß¥Ú¥ó¤¿¤Á¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§5³¬ ³Æ½ê
»²²ÃÊýË¡¡§´ÛÆâ5³¬¤Ë¤¤¤ë¡ÖÀÄ¤¤¤Ä¤Ê¤®¡×¤È¡ÖÄ¹·¤¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ 1²ó¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1¿Í1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤ªÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ »ô°éºî¶È¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦!¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¼ÁÌäBOX¡×
¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¡¦¼ÁÌä¤ò´ÛÆâ¤ÎÀìÍÑBOX¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ï¸åÆü¡¢´ÛÆâ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¡ÊX¡¦Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î¢ÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀìÍÑBOXÀßÃÖ¾ì½ê¡§5³¬ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó²£
¼ÁÌäÊç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²óÅú´ü´Ö¡§´ÛÆâ 2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SNS 2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨ Á´¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¸ø³«µÇ°¥á¥Ë¥å¡¼&¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¢£¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§ ¥Ô¡¼¥Á¡¦¤ª¤â¤Á
¿·¤¿¤ËÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¤ª¤â¤Á¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È±ö¥Ð¥Ë¥é¥½¥Õ¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡×¤Ï²ÌÆùÆþ¤ê¤ÎÇòÅí¥½¡¼¥¹¤ò¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¡×¤Ï¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«É÷¤ª¤â¤Á¡Ö¥¿¥Ô¤â¤Á¡×¤È¹õ¤ß¤Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¼ïÎà¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡Ö¥Ô¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¤ª¤â¤Á¡×¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç1¿Í¤Ç2¼ïÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢2¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î²¼½Üº¢
ÈÎÇä¾ì½ê¡§5³¬ ¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥Õ¥§
²Á³Ê¡§³Æ600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢£¤¹¤ß¥Ú¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë&¥â¥¯¥Æ¥ë¡ÁÌ¥ÏÇ¤Î¥Õ¥¸¡Á
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¤¹¤ß¥Ú¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ë¡¢¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¥Õ¥¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¹¤ß¥Ú¥ó°ìÈÖ¤Î¥â¥Æ½÷¡Ö¥Õ¥¸¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¥·¥í¥Ã¥×¤ÇÌ¥ÏÇ¤Î¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º®¤¼¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¸¡×¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¡¼¥Ð¥ó¥É¤Î¿§¤ÈÆ±¤¸»ç¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¥Ã¥«Æþ¤ê¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥â¥¯¥Æ¥ë¢¨5¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§5³¬ ¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥Õ¥§
²Á³Ê¡§¥«¥¯¥Æ¥ë600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥â¥¯¥Æ¥ë500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨5 "mock¡Êµ¼»÷¡Ë"¤È"cocktail¡Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ë"¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Çºî¤é¤ì¤¿Â¤¸ì¡£
¢£¤¹¤ß¤À¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026 ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026Ç¯ÈÇ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿A4¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤ä¤ªÊÙ¶¯¤ÎÂ©È´¤¤Ë¤¼¤Ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§5³¬ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¸ÂÄê¡Ö³èÈÇ°õºþ¤ÎÎ©ÂÎ¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É¡Á¥Þ¥¼¥é¥ó¥Ú¥ó¥®¥ó¡Á¡×
¿Íµ¤¥°¥Ã¥º¡Ö³èÈÇ°õºþ¤ÎÎ©ÂÎ¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢Åö´Û¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Þ¥¼¥é¥ó¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¤¹¤ß¥Ú¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡ÖÀÄ¡×¡Ö²«¡×¡ÖÎÐ¡×¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Î¥í¥´Æþ¤ê¤ÇÍè´Û¤ÎµÇ°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯11·î¤«¤éÈÎÇäÃæ
ÈÎÇä¾ì½ê¡§5³¬ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
²Á³Ê¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤ÎÀìÍÑµ¡³£¤ÇÈÎÇä¡£Åö´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥¼¥é¥ó¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥º¥¯¥é¥²¡¢¥¯¥Þ¥Î¥ß¡¢¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡¢¶âµû¡¢¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ¹Êó¥Á¡¼¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
