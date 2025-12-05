À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È»î¸³¤ÎÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¡¡12·î¤Ï8Æü³«¹Ö¡Ë

WACA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ÖºÂ¡¢±¿±ÄÃÄÂÎ¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤ë

¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤ò¹Ô¤¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤¬¡¢Æ±»î¸³±¿±ÄÃÄÂÎ¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¤«¤éÀµ¼°¤ÊÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤Ê¤É¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÀ¸À®AI¤Ï¸úÎ¨²½¡¦ÀºåÌ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÁêÀ­¤¬¤è¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥¹¥­¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¤Ï8Æü³«¹Ö¤Î¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¼õ¹Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤Ï







À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÃÄÂÎ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë»ñ³Ê»î¸³¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤äÆ°¸þ¡¢³èÍÑÊýË¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤ä¸¢Íø¿¯³²¤Ê¤É¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¡¢AI½é¿´¼Ô¤¬ºÇÄã¸Â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

À¸À®AI¤Ïº£¸å¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤ÇÉ¬¿Ü¥¹¥­¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ä¿¦¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£

https://guga.or.jp/generativeaiexam/

¡ÚGUGA Ç§Äêµ¡´Ø¡Û

ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤Î»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤È¤·¤ÆÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊGUGA¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢£2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë³«¹Ö¡¡12·îÅÙ À¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ Vol.3







´ðÁÃ¤«¤éºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀ©ºî¤Þ¤Ç³Ø½¬¤·¡¢½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¡¦¾º¿Ê¡¦¼õÃí¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥­¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¾å¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤â¤¢¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£






¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß






https://membership.waca.or.jp/course/seminar-ai-passport/54864/

¢£¹ÖºÂ³µÍ×



¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÆ°²è¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼Áµ¿±þÅú¤Î3Éô¹½À®¤Ç¤¹¡£

¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÀâÌÀ²ñ¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ñ³Ê»î¸³¤ò³Ø½¬¤¹¤ëÊýË¡¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»î¸³·Á¼°¤ä½ÐÂê·¹¸þ¤Î²òÀâ¡¢¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î³ÎÇ§¡¢¹âÉÑ½Ð¡¦Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¤Î²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯»î¸³ÂÐºö¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥­¥å¥é¥àºîÀ®¤Ï¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£

¢§¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»î¸³¤Ç¤¹

À¸À®AI¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý

¶ÈÌ³¤ÇÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý

¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Êý

¼ÒÆâÉ¾²Á¤äÅ¾¿¦¡¦¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¤¤Êý

AI¥ê¥¹¥¯¤äË¡Åª¡¦ÎÑÍýÅªÂ¦ÌÌ¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý

À¸À®AI¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý

¢§³Ø¤Ù¤ë¥¹¥­¥ë

✓À¸À®AI¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÍý²ò

✓AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¼Ò²ñ±Æ¶Á

✓AI³èÍÑ¥ê¥Æ¥é¥·¡¼

✓Ãøºî¸¢¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼

✓AI»ö¶È¼Ô¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÍý²ò

✓¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®ÎÏ

✓¶ÈÌ³³èÍÑÊýË¡

https://digitalpr.jp/table_img/2934/123906/123906_web_1.png

¢£¹Ö»Õ

¹õÀ¥ ¹§Çî¡Ê¤¯¤í¤»¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë»á

¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È

ÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë½¾»ö¡£

À½ÉÊ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äµ»½Ñ¹Ö½¬¤Î¹Ö»Õ·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢µ»½Ñ±Ä¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ³èÆ°¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£

¶áÇ¯¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ­¸þ¾å¤Î»Ù±ç¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¡£

³«È¯¡¦¶µ°é¡¦±Ä¶È¤Î·Ð¸³¤«¤éµ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¼çºÅ

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ







¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤È¤Ï

¥¦¥§¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥­¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶­¡¢¥¹¥­¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥­¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡¡

Email:seminar@waca.or.jp

