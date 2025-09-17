こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
最大43％OFF！半期に一度のビッグな高速バスセール 『ウィラーのウルトラセール～ウィラトラセール～』を10月1日（水）12:00より開催
～プレミア会員限定のプレセールは9月29日（月）12：00より開催～
WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男）は、全国の高速バスがお得に予約できるキャンペーン『ウィラーのウルトラセール（通称：ウィラトラセール）』（URL：https://travel.willer.co.jp/campaign/willtra/）を、移動予約サイト「WILLER TRAVEL」（以下「WILLERサイト」）にて、2025年10月1日（水）12:00～10月14日（火）12:00まで実施します。
『ウィラトラセール』は、WILLERサイトにて開催する半期に一度のビッグな高速バスセールです。紅葉が美しい秋の行楽シーズンから冬にかけての旅行や帰省、推し活遠征など、様々な目的で高速バスを利用する方にもっとお得で快適な旅を提供します。
今回の『ウィラトラセール』では、高速バス「WILLER EXPRESS」のバス運賃が最大43％OFFになるほか、全国の高速バス事業者12社が運行する97路線で使える最大20％OFF（700円相当）の割引クーポンを26万名様にプレゼントします。セール期間は10月1日（水）12:00～10月14日（火）12:00までの2週間です。さらに、9月28日（日）までにプレミア会員（※1）に登録いただいた方には、9月29日（月）12:00から始まるプレミア会員限定のプレセールへ参加いただけます。
是非、お得に高速バスの旅を楽しめるこの機会にご利用ください。
今後もWILLERは、お客様に寄り添い、お客様のニーズを満たすとともに新たな体験価値をお届けします。
※1メールアドレスやお名前を登録するだけで高速バス等を便利でお得に利用できるサービスで、「一般会員(無料)」と「プレミア会員(年会費1,100円)」の2種類があります。（https://travel.willer.co.jp/membership/）なお、プレミア会員のプレセールに参加するには9月28日（日）23:59までの入会が必要です。
※セール商品の購入やクーポンの受取は全て先着順です。
■『ウィラトラセール』詳細
＜特設ページ＞
https://travel.willer.co.jp/campaign/willtra/
＜予約期間＞
全会員：2025年10月1日（水）12:00～10月14日（火）12:00
プレミア会員限定：2025年9月29日（月）12:00～9月30日（火）17:00
＜実施内容＞
①高速バス「WILLER EXPRESS」が最大43％OFFのセール
・出発期間： 2025年10月6日（月）～12月18日（木） ※一部日程を除く
・対象路線：「WILLER EXPRESS」の全19路線の昼/夜行便
※各種割引適用外です。
※席数限定販売のため、販売開始直後に売り切れとなる場合があります。
※「当日無料シートランクアップ」及び「便変更サービス」がご利用いただけません。
②全国の高速バス事業者12社、全97路線が最大20％OFF（700円相当）の割引クーポンをプレゼント
・出発期間：【全会員】2025年10月1日（月）～2025年12月14日（日） ※一部日程を除く
【プレミア会員】2025年9月29日（月）～2025年11月30日（日） ※一部日程を除く
・対象路線：全国97路線の昼/夜行便
・対象者：先着26万名様（各クーポン1万名様ずつ）
※先着順のため、クーポンの予定配布枚数に達し次第、終了となります。
※路線によってクーポンの金額が異なります。
※クーポンの取得は、各クーポンおひとり様1枚までです。
※予約やクーポンの取得には、WILLER会員登録（無料）が必要です。
※『ウィラトラセール』の詳細は、特設ページ（https://travel.willer.co.jp/campaign/willtra/）をご覧ください。
※WILLER MARKETING株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
