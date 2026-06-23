スクウェア・エニックスは、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律 -Live Recording-』を9月16日に発売することを発表した。

本商品は、2026年1月に東京国際フォーラム ホールAで開催されたオーケストラコンサート「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」のライブアルバム。オーケストラの音色で演奏された全20曲を収録し、当日のコンサートプログラムを会場の空気感とともに楽しめる内容となっている。CD2枚組で、価格は4,180円（税込）。

収録曲は「予感～クロノ・トリガー」から始まり、「風の憧憬」「カエルのテーマ」「ロボのテーマ」「ラヴォスのテーマ」「エイラのテーマ」「魔王決戦」「時の回廊 / ジール宮殿」「サラのテーマ」「世界変革の時 / ラストバトル」など全20曲。アンコールの「クロノ・トリガー メドレー」も収められている。

あわせて、Amazon.co.jpで本商品を購入した人を対象に、早期購入特典として「メガジャケ」がプレゼントされる。ゲーム画像をあしらったオリジナルデザインで、取扱予定数に達し次第配布終了となる。

■収録曲01. 予感～クロノ・トリガー02. 朝の日ざし / やすらぎの日々03. ガルディア王国千年祭 / 不思議な出来事04. 樹海の神秘 / 風の憧憬05. 戦い / ファンファーレ106. ガルディア城 ～勇気と誇り～ / カエルのテーマ07. 王国裁判 / 隠された事実 / 危機一髪08. 16号廃虚 / ロボのテーマ09. 世界最期の日 / ラヴォスのテーマ10. 時の最果て / 愉快なスペッキオ / ファンファーレ311. 原始の山 / エイラのテーマ12. 魔王城 / 錯乱の旋律 / 魔王決戦13. 時の回廊 / ジール宮殿14. サラのテーマ15. 夜の底にて16. 決意 / シルバード ～時を渡る翼～17. 世界変革の時 / ラストバトル18. エピローグ ～親しき仲間へ～19. 遥かなる時の彼方へ20. クロノ・トリガー メドレー（アンコール）

（文＝リアルサウンド編集部）