サッカー元日本代表FWでタレント、サッカー解説者の武田修宏氏（59）が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にゲスト生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組日本対チュニジア戦で2得点を決めたFW上田綺世（27＝フェイエノールト）の選手心理を推察した。

武田は「上田選手、前回大会は期待されて点取ってないんですよ。（今季は）オランダで得点王になったんですけど、10試合取ってない時もあるんですよ。やっぱり取って当たり前なんですよ」と切り出した。

「彼のインタビューでも『ホッとした』と。そういったプレッシャーの中で、第1戦では代わりに出た小川（航基）選手が点に絡む。これでチャンス決めなかったら、次はないぞと思って。そういう思いの中で、振り切った」と解説した。

さらに「やっぱりFWは結果、数字が出るんですよ。何点取った取らないって。だからこの1点がFWの人生を変えますから。この1点取るか取らないかによって今後の人生を変えますからね」と語った。さらに「彼の中ではこれを決めなかったら次の4年後は…その思いが入った1発で。日本のセンターフォワードがW杯で2得点取る。これはすごいことだと思いますよ」と力説した。

サッカー日本代表は1次リーグ初戦でオランダ代表に2−2で引き分け。第2戦のチュニジアには4−0で圧勝した。第3戦は26日にスウェーデンと対戦する。