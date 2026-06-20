足立梨花 × パーパー・あいなぷぅ対談　ふたりが沼る「名探偵コナン」の世界

同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」。#3のテーマは「名探偵コナン」。アニメ放送開始30周年、劇場版 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がロングヒット中のいま、「名探偵コナン」を心から愛する足立梨花さんとあいなぷぅさん（パーパー）が、30年分の愛を語り合います。

今回語ってくれたのは、推しキャラ・推しカップリングについて。コナンくん派かキッドさま派かに始まり、白鳥警部×小林先生、秀𠮷×由美さんといった恋愛サイドストーリーへの偏愛、そしてあいなぷぅさんが持参した“松田陣平の香水”など。

「名探偵コナン」LOVEなおふたり

足立梨花

あだち・りか 1992年10月16日、長崎県生まれ、三重県出身。趣味はアニメ鑑賞、音楽ゲーム。ラジオ『足立梨花のちょっと“えぇこと”』（ニッポン放送、毎週日曜18：40〜19：00）に出演中。インスタグラム

あいなぷぅ

1994年2月4日、愛知県出身。お笑いコンビ「パーパー」のボケ担当。趣味はアニメ鑑賞。特技はカジノのディーラー。インスタグラム

What's 「名探偵コナン」

1994年より『週刊少年サンデー』で連載中の、青山剛昌による大人気漫画。黒ずくめの組織によって幼児化された高校生探偵・工藤新一が、「江戸川コナン」と名を変えて数々の難事件に挑む。緻密なトリックと本格ミステリーに加え、恋愛模様や組織との攻防戦も人気を集め、コミックス累計発行部数は2億7000万部を突破。TVアニメや劇場版も幅広い世代から支持され続けている。現在、劇場版『名探偵コナン』シリーズの29作目である『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が大ヒット公開中。

キッドさま派の足立さんに、あいなぷぅさんが聞きたい“アレ”

もちろんおふたりはすでにご覧になった劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の感想でひとしきり盛り上がり、「好きなキャラは？」という話になると、あいなぷぅさんはコナンくん派、足立さんはキッドさま（怪盗キッド）派だということが判明！ そんな足立さんに、あいなぷぅさんは聞きたいことがあるようで…？

あいなぷぅ

私、キッドさまファンに聞きたいんですけど。

足立

お、なんですか？

あいなぷぅ

キッドさまって、どのグッズも結局あの格好じゃないですか。

足立

確かに、あの白いね（笑）。

あいなぷぅ

コナンくんたちはイギリス（が舞台）のときだったらイギリスモチーフの格好とかしてるけど、キッドさまは白い“アレ”じゃないですか。

足立

うん、常に“アレ”。

あいなぷぅ

（変えたとしても）申し訳程度になんか持つ、みたいな。

足立

あははは！（笑）

あいなぷぅ

やっぱり、その…「もうちょっとどうにかしてほしい」みたいな気持ちはないのかな？ みたいな。

足立

でも、キッドさまのあの格好を普通にしたとしたら、たぶん新一と見分けがつかないんだと思う。シンプルに！

あいなぷぅ

シンプルに（笑）。

足立

しゃあなしで、ああなってるんだと思う。

あいなぷぅ

あの白いの着せて。

足立

白いの着せとけば「こっちがキッドさまだな」ってみんなが認識できるっていう。

あいなぷぅ

（認識できないのは）受け取り手の力不足で。

足立

誰もがさ、新一とキッドさまの顔を見分けられるわけじゃないから。

あいなぷぅ

確かに。誰も見分けられてないですもんね、中森警部とかも。

足立

そうなのよ。みんなさ、キッドさまが素顔のまま新一のフリしたって誰も気づかないじゃん！

あいなぷぅ

気づかない！（笑）

足立

だから、そういうこと（グッズでの衣装固定）が起きるのかなって思ってるわけですよ。

あいなぷぅ

（キッドさまの衣装を変えてしまうと）新一のグッズなのか、誰のグッズなのかわからない。

足立

わからなくなっちゃうから、あえてキッドさまはあのまんまでいこう、みたいな。

あいなぷぅさんは、足立さんの解説に納得できたのでしょうか。気になる続きや詳しい内容は、ぜひYouTubeをチェックしてください！

本編はYouTube、Spotifyほか各種プラットフォームで配信中！

https://youtu.be/6Vv6q98urbU

anan Podcast「エンタメ♡LOVE」

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ananがお送りするPodcast「エンタメ♡LOVE」は、同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合うトーク番組です。映画、ドラマ、マンガ、アニメ、ゲーム、小説など、ジャンルは問いません。“好き“の尽きない会話は、作品の世界をもっと広げてくれる。新しい“好き“に出会える、心躍る時間をお届けします。