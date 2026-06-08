「無事に手術も成功」木村彩子が左手首の治療経過を報告 ギプスをはめた姿も優しい笑顔にファンは一安心
左手首のTFCC損傷という診断を受け一時ツアーから離れている木村彩子が自身のインスタグラムを更新。「先日、左手首の手術を受けました」と治療経過を報告すると、左腕に大きなギプスをはめた姿を投稿した。
【動画】ギプスの先から指をチョコチョコ！ 元気そうな自撮り動画
「無事に手術も成功して、現在はギプス生活中です」とのことだが、元気そうな姿はファンを大いに喜ばせた。左手の大きなギプスが少し痛々しく見えるが、病院の食事を前に優しい笑顔を浮かべていた。続いて公開した動画では、指先をチョコチョコと動かして見せるなど、順調な回復ぶりをうかがい知ることもできる。木村は最後に「しっかり治して、また元気にプレーできるようリハビリ頑張ります」と復帰に向けて意欲的な姿勢を見せていた。投稿を見た藤田さいきは「リハビリfight〜 待ってるよ」、天本ハルカは「また会える日を楽しみにしてます」と応援。多くのファンからも「手術成功、本当に良かったです」「リハビリ大変だと思いますので頑張って」「きっと良いことしか待ってないから 練習して戻っておいで」など、数多くの励ましコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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