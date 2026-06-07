歌手のDAIGO（48）、俳優の北川景子（39）家族がディズニーシーを満喫している、プライベートショットが公開され、反響が寄せられている。

【映像】北川景子＆DAIGO、成長した子どもたち

2016年1月に結婚したDAIGOと北川。5歳の長女と2歳の長男、2人の子育てに奮闘している。

DAIGO夫妻はそれぞれSNSで、家族との日常を発信している。DAIGOは内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登さんの銅像の足元に座る子どもたちの写真や手料理、北川は、子どもたちのために作った洋服やポシェットなどの手芸作品を披露してきた。

DAIGO＆北川景子、家族でディズニーシーを満喫

6月5日は、TBS系ドラマ『リコカツ』で、北川の元彼役を演じた俳優の高橋光臣（44）のInstagramにDAIGO夫妻が登場。

高橋は、「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました。子どもたちは初めてのディズニーシーで、終始ハイテンションで楽しんでくれていました。毎回バタバタで写真を撮り忘れるのですが、今回も結局、景子さんと撮ったのはこの1枚だけでした」とコメントし、DAIGOや北川との2ショットを披露している。

この投稿に、「DAIGOさんの服目立つ！」「この家族…オーラ出過ぎててみんなにバレバレなんだろーな」「仲良し家族で、めちゃくちゃうらやましいです」「なんて絵になるプライベートなんだろう」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）