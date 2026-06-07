ツインズは６日（日本時間７日）、ジェームズ・アウトマン外野手をメジャー４０人枠から外すＤＦＡ（事実上の戦力外）としたことを発表した。

アウトマンは昨年７月に救援右腕のスチュワートと交換トレードでツインズに移籍した。ドジャース時代の２３年には正中堅手として１５１試合に出場し、打率・２４８、２３本塁打、７０打点、１６盗塁を残し、将来の主力として大きな期待を集めた。

ところが、２４年は５３試合で打率・１４３と振るわず、メジャーに定着できず。昨年はマイナーとの行き来を繰り返し、２２試合で打率・１０３とふるわずトレード放出となった。

今季はここまで４９試合に出場して打率・１５６、０本塁打、３打点、ＯＰＳ・４７９と不振にあえいでいた。大谷がドジャース移籍１年目の２４年に６号弾を見て「まるで巡航ミサイルのような弾道だった。あんなの不条理。あり得ない。今まであんなの見たことがない。すごかった」と自ら切り出したことで日本ファンの注目を浴びたが、メジャーリーガーとして岐路に立たされることになった。