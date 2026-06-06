ラ ロッシュ ポゼとミニオンズが夢の共演♡限定グッズ付きキャンペーンを開催

世界中の皮膚の専門家から支持されるダーマコスメブランド「ラ ロッシュ ポゼ」が、人気キャラクター「ミニオンズ」と初のグローバルコラボレーションを実施♡2026年6月5日（金）より、ニキビや毛穴、皮脂悩みに寄り添う「エファクラ」シリーズを中心にしたキャンペーンがスタートします。限定デザインのシールやポーチがもらえる企画も展開されるので、ミニオンズファンもスキンケア好きも見逃せません♪

ミニオンズと届ける新スキンケア体験

今回のコラボレーションは、2026年8月7日（金）公開予定の映画『ミニオンズ＆モンスターズ』を記念して実現。

「READY,CLEAR,ACTION!」をスローガンに掲げ、皮脂や毛穴、ニキビなどの肌悩みに向き合う「エファクラ」シリーズの魅力を、ミニオンズならではの親しみやすい世界観で発信します。

また、6月5日（金）からはSNSやWeb広告、公式オンラインショップなどにミニオンズが登場。

世界初となる特別アニメーションムービーも公開され、楽しくスキンケアを学べるコンテンツが展開されます♡

フローラノーティス ジルスチュアート「クリアネロリ」限定コレクションで涼やかな夏時間を

注目のエファクラシリーズをチェック

エファクラオイル＆ポアコレクトローション（化粧水）

価格：4,290円(税込)

2026年5月21日（木）より公式オンラインショップおよび一部店舗で先行発売中。全国発売は2026年8月27日（木）です。

有用成分のサリチル酸とナイアシンアミドを組み合わせた皮脂管理ローション。水分と油分のバランスを整え、ベタつきを抑えながら毛穴レス印象※へ導きます。

エファクラピールケアセラム（美容液）

価格：5,280円(税込)

ラ ロッシュ ポゼNo.1美容液として人気の角質ケア美容液。サリチル酸とナイアシンアミドを配合し、ざらつきや毛穴の目立ちにアプローチ。敏感肌にも使いやすい低刺激設計です。

※メイクアップ効果による

限定グッズがもらえるプレゼント企画

2026年6月5日（金）より、対象製品購入者にミニオンズ限定グッズをプレゼント。

■オリジナルシール：対象の「エファクラ」シリーズを1点購入するとプレゼント。

■オリジナルポーチ：対象の「エファクラ」シリーズを1点＋ラ ロッシュ ポゼのお好きな製品1点を購入するとプレゼント。

※一部チャネル限定・数量限定・なくなり次第終了となります。

ミニオンズと一緒に楽しくスキンケア♡

ラ ロッシュ ポゼとミニオンズの初コラボは、スキンケアの知識を楽しく学びながら、肌悩みに向き合える特別なキャンペーン。

注目の「エファクラ」シリーズに加え、限定シールやポーチがもらえる企画も実施されるため、ファンならずとも見逃せない内容です♡

2026年6月5日（金）から順次スタートするので、気になる方はぜひチェックしてみてください。