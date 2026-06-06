さまざまな場所で利用でき、すぐに支払えるキャッシュレス決済サービス。本稿では、「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップして紹介する。還元されるポイントは、特記がない限りPayPayポイント。

超PayPay祭

「超PayPay祭」が6月19日に始まる。期間は7月31日まで。「PayPayスクラッチくじ」や「超PayPay祭 PayPayクーポン」、「PayPayクレジット紹介プログラム」が実施される。

セブン-イレブンでおにぎり・寿司を買うと20％還元

セブン-イレブンでは、対象のおにぎり・寿司をPayPayで購入すると20％分のポイントが進呈される。期間は6月30日まで。地域限定のキャンペーンで、東京都八王子市・あきる野市・日野市・日の出町の店舗で実施される。

PayPayポイント20％が戻ってくる旨のシールが貼られたおにぎり・寿司がキャンペーン対象で、シールが貼られた商品は9時～19時の間に店頭に並ぶ。このキャンペーンではポイントの付与上限はない。

スギ薬局とドトールでクーポンもらえる

スギ薬局とドトールで、双方のPayPayクーポンが進呈されるキャンペーンが始まった。スギ薬局においてPayPayで1円以上支払うと後日ドトールグループで使えるクーポンが、ドトールグループにおいてPayPayで1円以上支払うと後日スギ薬局で使えるクーポンがもらえる。

期間は第1弾と第2弾に分かれており、第1弾は買い物期間が6月1日～15日、クーポン獲得・利用期間が7月1日～15日。第2弾は買い物期間が6月16日～30日、クーポン獲得・利用期間が7月16日～31日。

ドトールグループで使えるPayPayクーポンは最大3％戻ってくるもの。1円以上の支払いで使用でき、付与上限は100ポイント／回・期間。スギ薬局で使えるクーポンは最大5％戻ってくるもので、3000円以上の支払いで使用でき、付与上限は200ポイント／回・期間。どちらも1回のみ使用できる。

スギ薬局で使えるクーポンは、スギ薬局・スギドラッグ・ドラッグスギ・ジャパンが対象店舗。ドトールグループで使えるクーポンは、ドトールコーヒーショップ・エクセルシオール カフェ・カフェ レクセルが対象店舗だ。

コカ・コーラ社の対象製品購入で最大10％還元

対象店舗でコカ・コーラやアクエリアス、ジョージアPETの対象製品を1円以上PayPayで購入すると、最大10％のポイントが後日付与される。期間は6月30日まで。

対象店舗は、キリン堂、クリエイトエス・ディー、Cremo、ジャパン、スギドラッグ、スギ薬局、ドラッグスギ、Vドラッグ、一部を除くマツキヨココカラ＆カンパニーの店舗。対象・対象外店舗はキャンペーンページから確認できる。

ダイアンの対象製品購入で最大20％還元

対象店舗で「ダイアン パーフェクトビューティーシリーズ・マイブースターズシリーズ」の対象製品を1会計で合計1500円以上PayPayで購入すると、最大20％のPayPayポイントが後日進呈される。期間中の付与上限は1000ポイント。

対象店舗は、ウエルシアホールディングス、スギホールディングス、ツルハホールディングス、マツキヨココカラ＆カンパニーのグループ各店舗。一部対象外の店舗があり、詳細はキャンペーンページから確認できる。

キャンペーン名 対象期間 還元率・特典 対象店舗・条件 セブン-イレブンの対象おにぎり・寿司購入キャンペーン 2026年6月1日～6月30日 最大20％還元 東京都八王子市、あきる野市、日野市、日の出町のセブン-イレブン（9時～19時、指定シール付き税抜360円未満の商品） コカ・コーラ対象製品購入キャンペーン 2026年6月1日～6月30日 最大10％還元 キリン堂、クリエイトエス・ディー、スギ薬局、V・drug、マツキヨココカラ等（コカ・コーラ、アクエリアス、ジョージアのペットボトル製品） ネイチャーラボ対象製品購入キャンペーン 2026年6月1日～6月30日 最大20％還元（上限1,000ポイント） ウエルシア、スギ薬局、ツルハ、マツキヨココカラ等（ダイアン、マイブースターズ対象製品を税込1,500円以上購入） スギ薬局×ドトールグループコラボ企画 2026年6月1日～6月30日（2期制） 翌月使える最大3％または5％還元クーポン スギ薬局での支払いでドトールで使えるクーポン、ドトールでの支払いでスギ薬局で使えるクーポンを獲得