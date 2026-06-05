KDDIは、「Pontaパス」の映画鑑賞特典「auマンデイ」をリニューアルし、従来の月曜日に加えて水曜日も割引対象とする「Pontaパス マンデイ＆ウェンズデイ」特典を提供する。

特典によって毎週2日間、全国のTOHOシネマズの映画鑑賞料金が一般・大学生は1100円、高校生以下は900円に割引される。割引は、会員本人に加えて家族や友人など同伴者1名も対象になる。

このほか、7月1日からはTOHOシネマズが新たに「Pontaパス ポイント還元UP」の対象加盟店となる。Pontaパス会員が劇場でポップコーンなどの飲食物や、パンフレット・グッズなどを購入する際にau PAYを利用すると、通常の最大7倍となる最大3.5%が還元される。

「Pontaパス」は2026年10月にリニューアルから2周年を迎える。7月28日には「Pontaパス ライト」とサービスを統合する。統合により、現在「Pontaパス ライト」を利用中の人は、7月28日に自動で「Pontaパス」へ切り替わる。

「Pontaパス ライト」を利用中の人は、2026年8月28日以降の課金日から月額料金は409円から548円となる。対象者には個別に案内が行われる。

「Pontaパス」と「Ponta パス ライト」のサービス比較 Pontaパス（月額548円） Pontaパス ライト（月額409円） 修理代金サポート iOS／Androidともに対象 iOSのみ対象 データお預かり ○ ○ 迷惑メッセージ・電話ブロック ○ ○ au Wi-Fiアクセス ○ × ウィークリーLAWSON ○ × Pontaパス ポイント還元UP ○ × 雑誌読み放題 80誌読み放題 10誌読み放題 音楽聞き放題 ○ × Pontaパス マンデイ ○ ○ Pontaパス ウェンズデイ ○ ×