5月31日に東京ドームで行なわれた嵐のライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の見逃し配信がスタートしている。配信期間は6月15日23時59分までで、一般向け視聴チケットは6,000円。

チケット販売は6月15日22時まで。公式Xによれば、ライブ本編に加え、当日開演前に配信されていた特別映像も視聴できるという。

なお、一般向けチケット販売・映像配信はU-NEXTに委託されているが、通常のU-NEXTのサービスとは異なるため、U-NEXTの会員登録は不要。海外からの視聴には非対応だが、MC字幕は日本語のほか英語、繁体中文、韓国語、タイ語に対応予定で、字幕は準備でき次第、提供される。

同時視聴できるブラウザは1台で、再生中は早送り、巻き戻しの操作が可能。録画やダウンロードはできない。

一般向け配信の視聴対応デバイスはPC、iPhone、iPad、Androidスマートフォン。テレビでの視聴は動作保証の対象外だが、PCやiPhone/iPadとHDMIケーブルで接続する方法、Apple TVとAirPlay 2でワイヤレス出力する方法、Amazon Fire TVを組み合わせて視聴する方法(iOS/iPadOS/macOSは非対応)などが案内されている。