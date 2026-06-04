1-6大敗後に安心・安全を脅かす極めて悪質なSNS発信…名古屋が声明「決して容認いたしません」
名古屋グランパスは4日、公式サイトで「SNSにおける誹謗中傷について」と題した声明を発表した。
それによると、5月17日に敵地で開催されたJ1百年構想リーグWEST第17節・セレッソ大阪戦(●1-6)後、SNS上で一部の所属選手に対し、安心・安全を脅かす極めて悪質なダイレクトメッセージ(DM)および投稿が確認されたという。
クラブは「如何なる理由があろうとも、誹謗中傷や他者を攻撃する言動、リスペクトの無い悪意のある言動を決して容認いたしません。また、誹謗中傷と捉えられる言動、行動をする人はグランパスファミリー(の一員)ではありません」と非難している。
続けて「こうした悪質な投稿やメッセージに対して、クラブでは現在弁護士などの外部専門家と連携しながら法的措置(発信者情報開示請求等の発信者の特定・損害賠償請求・刑事告訴等)の検討を進めております」と表明した。
さらに「我々はすべての選手・スタッフの人権を尊重し、安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることが何よりも重要であると考えております」とし、「皆さまに今一度お願いです。選手・スタッフの人格を傷つけるような誹謗中傷や安心・安全を脅かすような行為は絶対におやめください」と重ねて呼びかけている。
クラブは最後に「SNSはクラブ・選手・スタッフとファン・サポーターの皆さまを繋ぐ大切なコミュニケーションの場です。互いに敬意と思いやりをもって向き合い、健全な関係が育まれていくことを、切に願っております。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします」と述べた。
それによると、5月17日に敵地で開催されたJ1百年構想リーグWEST第17節・セレッソ大阪戦(●1-6)後、SNS上で一部の所属選手に対し、安心・安全を脅かす極めて悪質なダイレクトメッセージ(DM)および投稿が確認されたという。
クラブは「如何なる理由があろうとも、誹謗中傷や他者を攻撃する言動、リスペクトの無い悪意のある言動を決して容認いたしません。また、誹謗中傷と捉えられる言動、行動をする人はグランパスファミリー(の一員)ではありません」と非難している。
さらに「我々はすべての選手・スタッフの人権を尊重し、安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることが何よりも重要であると考えております」とし、「皆さまに今一度お願いです。選手・スタッフの人格を傷つけるような誹謗中傷や安心・安全を脅かすような行為は絶対におやめください」と重ねて呼びかけている。
クラブは最後に「SNSはクラブ・選手・スタッフとファン・サポーターの皆さまを繋ぐ大切なコミュニケーションの場です。互いに敬意と思いやりをもって向き合い、健全な関係が育まれていくことを、切に願っております。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします」と述べた。