【フォーリナー/楊貴妃 英霊催装Ver.】 6月4日出荷開始 価格：19,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「フォーリナー/楊貴妃 英霊催装Ver.」の出荷を6月4日に開始する。価格は19,800円。

本商品は、スマートフォン向けゲーム「Fate/Grand Order」より、フォーリナークラスのサーヴァント「楊貴妃」を英霊催装の姿でスケールフィギュア化したもの。「Fate/Grand Order」8周年を彩る記念イラストをもとに、お祭りを満喫する姿を華やかかつ魅力的に立体化している。

自撮りを楽しむキュートな表情や、スポーティーかつ大胆な衣装から覗く引き締まった腹筋、ふっくらと柔らかさを感じさせる太もも、そしてしなやかな身体のラインなど、楊貴妃がまるで「そこにいる」かのような、造形と彩色の技術が光る仕上がりとなっている。片足にだけ履いた網タイツやハイカットスニーカー、琵琶ケースに貼ったステッカーなど、英霊催装ならではの細部も丁寧に再現されている。全高は約250mm。

【イメージ画像】

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT

※発売日は流通により前後する場合があります。

