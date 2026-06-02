¡ÚÂæÉ÷6¹æ¡Û¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3 ¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡×È¯Îá¤ÎÆÁÅç¡¦ÈþÇÈÄ®¡¡µ¼Ô¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ¸Ãæ·Ñ¡¡Ä®¤Ç¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ö¤Î¤«¡×¡Ö¿»¿å¤¬¿´ÇÛ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÂæÉ÷6¹æ¤¬¶á¤Å¤¯ÆÁÅç¸©¡£ÈþÇÈÄ®¤Ë¤¢¤ë³¤´ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëÅ¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¡¢µ¼Ô¤¬ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥ê¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊMBSÊ¡²¬°ªµ¼Ô¡¡2Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï³¤´ß¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëÎø¿ÍÌ¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤È¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢ÇÈ¤ÏÇòÇÈ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÀÞ»±¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÉ÷¤â¿á¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï±«É÷¤È¤â¤Ë¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ÆÈþÇÈÄ®¤Ë¤¢¤ëµù¶ÈÁÈ¹ç¤Ï¤¤ç¤¦¤Îµù¤òÃæ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈþÇÈÄ®¤Ï¸á¸å3»þ¡Ø·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¡¡¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¡Ù¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä®¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ø¤¢¤¹¡¢½ÐÄ¥¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤¬Èô¹Ôµ¡¤¬Èô¤Ö¤Î¤«¤¬¿´ÇÛ¡Ù¡Ø¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¾¯¤·Äã¤¤ÃÏ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿»¿å¤¬¿´ÇÛ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÇÈÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å3»þ»þÅÀ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±ØÁ°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÚ¤Î¤¦¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂæÉ÷¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×