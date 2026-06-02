気象台は、2日午後6時07分に、暴風警報を名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市などに発表しました。

愛知県では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■名古屋市
●暴風警報【発表】

■豊橋市
●暴風警報【発表】

■岡崎市
●暴風警報【発表】

■一宮市
●強風注意報

■瀬戸市
●強風注意報

■半田市
●暴風警報【発表】

■春日井市
●強風注意報

■豊川市
●暴風警報【発表】

■津島市
●強風注意報

■碧南市
●暴風警報【発表】

■刈谷市
●暴風警報【発表】

■豊田市西部
●強風注意報

■豊田市東部
●強風注意報

■安城市
●暴風警報【発表】

■西尾市
●暴風警報【発表】

■蒲郡市
●暴風警報【発表】

■犬山市
●強風注意報

■常滑市
●暴風警報【発表】

■江南市
●強風注意報

■小牧市
●強風注意報

■稲沢市
●強風注意報

■新城市
●強風注意報

■東海市
●暴風警報【発表】

■大府市
●暴風警報【発表】

■知多市
●暴風警報【発表】

■知立市
●暴風警報【発表】

■尾張旭市
●強風注意報

■高浜市
●暴風警報【発表】

■岩倉市
●強風注意報

■豊明市
●強風注意報

■日進市
●強風注意報

■田原市
●暴風警報【発表】

■愛西市
●強風注意報

■清須市
●強風注意報

■北名古屋市
●強風注意報

■弥富市
●暴風警報【発表】

■みよし市
●強風注意報

■あま市
●強風注意報

■長久手市
●強風注意報

■東郷町
●強風注意報

■豊山町
●強風注意報

■大口町
●強風注意報

■扶桑町
●強風注意報

■大治町
●強風注意報

■蟹江町
●強風注意報

■飛島村
●暴風警報【発表】

■阿久比町
●暴風警報【発表】

■東浦町
●暴風警報【発表】

■南知多町
●暴風警報【発表】

■美浜町
●暴風警報【発表】

■武豊町
●暴風警報【発表】

■幸田町
●暴風警報【発表】

■設楽町
●強風注意報

■東栄町
●強風注意報

■豊根村
●強風注意報