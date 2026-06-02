【暴風警報】愛知県・名古屋市、豊橋市、岡崎市などに発表 18:07時点
気象台は、2日午後6時07分に、暴風警報を名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市などに発表しました。
愛知県では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■名古屋市
●暴風警報【発表】
■豊橋市
●暴風警報【発表】
■岡崎市
●暴風警報【発表】
■一宮市
●強風注意報
■瀬戸市
●強風注意報
■半田市
●暴風警報【発表】
■春日井市
●強風注意報
■豊川市
●暴風警報【発表】
■津島市
●強風注意報
■碧南市
●暴風警報【発表】
■刈谷市
●暴風警報【発表】
■豊田市西部
●強風注意報
■豊田市東部
●強風注意報
■安城市
●暴風警報【発表】
■西尾市
●暴風警報【発表】
■蒲郡市
●暴風警報【発表】
■犬山市
●強風注意報
■常滑市
●暴風警報【発表】
■江南市
●強風注意報
■小牧市
●強風注意報
■稲沢市
●強風注意報
■新城市
●強風注意報
■東海市
●暴風警報【発表】
■大府市
●暴風警報【発表】
■知多市
●暴風警報【発表】
■知立市
●暴風警報【発表】
■尾張旭市
●強風注意報
■高浜市
●暴風警報【発表】
■岩倉市
●強風注意報
■豊明市
●強風注意報
■日進市
●強風注意報
■田原市
●暴風警報【発表】
■愛西市
●強風注意報
■清須市
●強風注意報
■北名古屋市
●強風注意報
■弥富市
●暴風警報【発表】
■みよし市
●強風注意報
■あま市
●強風注意報
■長久手市
●強風注意報
■東郷町
●強風注意報
■豊山町
●強風注意報
■大口町
●強風注意報
■扶桑町
●強風注意報
■大治町
●強風注意報
■蟹江町
●強風注意報
■飛島村
●暴風警報【発表】
■阿久比町
●暴風警報【発表】
■東浦町
●暴風警報【発表】
■南知多町
●暴風警報【発表】
■美浜町
●暴風警報【発表】
■武豊町
●暴風警報【発表】
■幸田町
●暴風警報【発表】
■設楽町
●強風注意報
■東栄町
●強風注意報
■豊根村
●強風注意報