エイチ・ツー・オー リテイリング<8242.T>が反発している。１日の取引終了後に発表した５月度の売上速報で、百貨店事業の全店売上高が前年同月比１５．１％増となり、３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



ゴールデンウィークの日回りが良かったことに加えて、連休後も国内顧客の売上高が好調に推移した。なかでも阪急・阪神両本店は２カ月連続でともに２ケタ増と全体を牽引した。一方、インバウンドは、中国からのツーリストの売上高は前年の約４割減と厳しい状況が続くものの、中国を含む海外ＶＩＰは約４割増と前年を大きく上回り、免税売上高全体として約２割増となった。



出所：MINKABU PRESS