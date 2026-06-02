松屋フーズのホームページが更新されました。

【映像】「松屋PREMIUM」で提供されるメニュー（複数）

「銀座に、新しい松屋の形。松屋フーズ創業60周年 百貨店に初の常設店『松屋PREMIUM』が松屋銀座に誕生！

昨年の催事での反響を経て、待望の常設店がついに実現。和牛や神戸牛など食材にこだわった、松屋PREMIUM銀座店限定商品を販売

〜6月10日（水）11時からオープン〜

このたび松屋フーズでは、創業60周年を迎える記念すべき本年、松屋銀座地下1階弁当・惣菜売場にて、百貨店に初となる常設店舗『松屋PREMIUM』を出店いたします。

2025年に開店100周年を迎えた百貨店『松屋銀座』と、同じく『松屋』の社名を持つ弊社とのご縁から始まった本プロジェクト。

当初、2019年よりコラボレーションの構想を練っていたものの、コロナウイルスの影響を考慮し一時断念しておりましたが、昨年ついに実現。期間限定で食品催場への出店を果たし、記録的な反響を呼びました。

この度、百貨店への初常設店『松屋PREMIUM』として、満を持して皆様をお迎えする運びとなりました。

松屋銀座が大切にしている『高級感と親しみやすさ』をテーマに、松屋フーズ創業60周年にふさわしい、ここでしか味わえない体験を提供します」

（『ABEMA NEWS』より）