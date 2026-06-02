ミュージカルや2.5次元舞台で活躍する美麗が初のデジタル写真集を発売！「舞台に立つことは″天職″だと思っています」



ミュージカルや2.5次元舞台で活躍する9頭身美女・美麗が6月8日(月)に、初のデジタル写真集『MIREI』をリリース。

今作では、ステージ上で見せる「強く、気高く、美しい姿」と、ふとした瞬間にこぼれる「可愛らしい笑顔」とのギャップをテーマに撮影。ミュージカル女優をイメージさせるシーンのほか、ベッドで寝転んだりカップ麺を頬張ったりと飾らない素顔も収録されている。

インタビューでは、撮影の裏話や舞台女優としての思い、今後の目標などについて話を聞いた。

【写真】水着で踊る美麗

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――初めてのデジタル写真集『MIREI』を発売。タイトルにはどういう思いが込められているんですか？

美麗 初めてグラビアに挑戦させていただいて、まずは私の名前を覚えてもらえたらとそのままタイトルに使わせていただきました。こんな機会をいただくことはそうそうないでしょうし、自分の体を見直すこともできたので、挑戦して良かったなと思っております。

――撮影で印象に残っていることは？

美麗 ミュージカルファンの方に向けて、舞台前をイメージしたシーンを撮っていただきました。輪っかのドレスなどの舞台衣装を着る前は、中にコルセットとパンタローヌというかぼちゃパンツみたいなアンダーを着るんですよ。その過程を表現できたらと思い、ヨーロピアン風に仕上げていただきました。

――コルセットって、ギュッとキツく締められて大変じゃないですか？

美麗 公演中は全然気にならないんですけど、久しぶりに付けるとキツいなって感じます。ただ、締め付けられていることで気が引き締まるみたいな感覚もあって、コルセットがないと落ち着かないですし。見栄えもめちゃくちゃ変わるので、なくてはならないものですね。

――女優ミラーの前で髪を巻いてメイクするシーンは、洋画のような雰囲気もあってステキです。本番前はあんなふうにご自身でメイクされているんですか？

美麗 はい、全部自分でメイクしています。ヘアはウィッグを付けることが多いので、今回はカーラーを巻いて表現させていただきました。そのほか、家で過ごすオフの表現もできたらと、カップラーメンを食べるシーンを撮っていただいて。ラーメン、大好きなんですよ。



――その体型でラーメン好きって意外すぎます。

美麗 よく食べていますし、いつもはビッグサイズです（笑）。あとは、私が好きな世界観で撮っていただいた、ピンクのふわふわしたチュールもすごく気に入っています。映画『ウィキッド』のグリンダみたいなイメージです。

――なるほど。美麗さんの天真爛漫な雰囲気とか、グリンダにちょっと似ていますね。

美麗 本当ですか!? ありがとうございます（笑）。ただ、衣装や世界観は気に入っているんですけど、前半の撮影だったので緊張や迷いがあって表情が硬くなってしまって......。初めての写真集だからこそ妥協したくなくて、集英社さんに行って一緒に写真を見せていただいたんです。グラビア好きの方からするとちょっと物足りないかもしれないですけど、"これが私なので！"という思いで選ばせていただきました。



――数々の舞台に立っていても緊張するものなんですね。

美麗 緊張しますよ！ まったくの別物だと思います。2.5次元舞台『ROCK MUSICAL BLEACH』の松本乱菊役など、肌の露出がある役を演じることが多いほうで。そんな私でさえこんなに緊張するということは、露出しない舞台女優さんがグラビアをやるとなったらめちゃくちゃ大変だと思います！

――舞台では役が入っているけど、グラビアは自身を撮るから恥ずかしいみたいな思いは？

美麗 ありますね。それこそ、乱菊さんの撮影は恥ずかしさなんて一切なかったです。逆に、原作のキャラクターに近づけたくて、どうしたらもっと胸を盛れるかを考えていました。

――舞台上ではなく、普段の美麗さんってどんな人なんですか？

美麗 「変わってるね」とか「天然だね」とはよく言われます。「どこが！？」って思いますけど（笑）。だって、きっとこの世界にいる人はみんな変わっているはずですから！

――これまでミュージカルや2.5次元などの舞台に立ち続けていますが、どういうところに魅力ややりがいを感じますか？

美麗 単純に、歌って踊っていることが好きなんです。1回1回の公演すべてが楽しくて、こんなに熱量を注げるものはないなってくらい。だから、舞台女優は私の"天職"だと思っています。

――では、今後の目標はありますか？

美麗 目標と言えるものは特にないのですが、今後は視野を広げて、舞台以外の様々なことを学びながら挑戦していきたいと思っています。ひとまずは7月の舞台のお稽古に向けて頑張ります！ これを機に興味を持ってくださった方は、是非観にいらしてください！



●美麗 MIREI

1991年11月29日生まれ 栃木県出身 身長173cm

◯現在はミュージカル女優として活動中。 主な出演作は「キューティ・ブロンド」マーゴ役、「エリザベート」、2.5次元作品では『ROCK MUSICAL BLEACH』松本乱菊役、『ワールドトリガーthe stage』熊谷友子役。7月2日(木)〜5日(日)に東京芸術劇場 シアターウエストにて公演の『ミュージカル嫌いの男』に出演。

公式Instagram【@miretan29】

取材・文／釣本知子 撮影／熊谷貫