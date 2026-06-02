【Nintendo Music：新機能】 6月2日 追加

任天堂は6月2日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向け音楽サービス「Nintendo Music」において、新機能を追加した。

これまで「Nintendo Music」はスマートフォン用アプリとして配信されてきたが、本日6月2日よりブラウザーから利用できる“ウェブ版”が登場。パソコンやタブレットからでも任天堂のゲーム音楽を聴けるほか、大きな画面で配信中のタイトルやプレイリストを一覧にして眺められるようになった。

また、スマートフォン版は「Android Auto」と「Apple CarPlay」に対応し、車の中でもゲーム音楽を聴けるようになった。さらに、これまで聴いた曲やプレイしたゲームの履歴を元に、おすすめの曲を集めたプレイリスト「おすすめミックス」も追加され、好みに合った音楽を気軽に楽しめる。

なお、本日6月2日より「マリオカート ワールド」の楽曲も配信開始。「フリーラン」モードの楽曲は今後順次追加されていく。

【Nintendo Music 新しい機能のご紹介[2026年6月2日]】

ウェブ版のイメージ

タブレット版のイメージ

「Android Auto」のイメージ

アプリ版の「おすすめミックス」

(C) Nintendo

※安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。

※音声入力は機種によって対応していない場合があります。

