【HG 1/144 リック・ディアス【再販】】 6月2日11時～予約受付開始 8月 発送予定 価格：2,420円 【HG 1/144 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ機）【再販】】 6月2日11時～予約受付開始 10月 発送予定 価格：2,420円

「HG 1/144 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ機）」

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 リック・ディアス」および「HG 1/144 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ機）」を再販売する。価格は各2,420円。両商品ともに本日6月2日11時からプレミアムバンダイにて予約受付が開始される。

「HG 1/144 リック・ディアス」

8月発送予定

本商品は、「機動戦士Zガンダム」に登場するアポリー、ロベルトが搭乗した「リック・ディアス」をHGシリーズで再現したプラモデル。一部外装と関節をアップデートし、特徴的な機体カラーが成形色で再現されている。

設定画を元に外装など機体各所をアップデート。アポリー、ロベルトが搭乗した機体カラーを成形色で再現

新関節機構によりダイナミックなポージングが再現可能

付属武装：クレイ・バズーカ/ビーム・ピストル/ビーム・サーベル

「HG 1/144 リック・ディアス（クワトロ・バジーナ機）」

10月発送予定

「機動戦士Zガンダム」より、クワトロ・バジーナ大尉が搭乗した赤いリック・ディアスをHGUC リック・ディアスをベースに、アップデートして商品化。赤い装甲部分など大部分の外装パーツが新規パーツで再現されており、腕、足、股部関節には多重関節パーツを採用し、広い可動域を実現している。

新規パーツを採用しリック・ディアスの各部外装をディテールアップ

HGUC リック・ディアスをベースに頭部や肩部、腕部、腰部、脚部といった赤い外装部分をより設定画に合わせた形状にリニューアル。また、上腕部や太腿部外装はディテールアップのためにパーツ構成を刷新している。

各関節をアップデートし、ダイナミックなポージングが可能

肘、股間、膝の関節を新規パーツに変更し、最新のHGフォーマットに準じた可動性能を獲得。

付属武装：クレイ・バズーカ/ビーム・ピストル/ビーム・サーベル

(C)創通・サンライズ