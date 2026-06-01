news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「66歳父親が11歳息子を殺害か 父子2人暮らし“困窮して”…」についてお伝えします。

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伏し目がちで歩く白髪の男は、吉伊敏彦容疑者（66）です。

先週、自宅で小学6年生の息子・大聖さん（11）を殺害した疑いがもたれています。

事件発覚のきっかけは、大聖さんが通う小学校の校長からの通報でした。

大聖さんが通う小学校・校長からの通報

「児童が（5月）27日を最後に登校してこない」

警察によりますと、警察が大聖さんの自宅に駆け付けた際、玄関と窓にはカギかかっていて、室内に入ると、布団の上で倒れている吉伊容疑者と大聖さんを発見したということです。

大聖さんは、その場で死亡が確認され、死後数日が経過している状態でした。

吉伊容疑者は、病院に搬送されましたが、退院を待って先月30日に逮捕されました。

6月1日…

「news every.」取材班

「事件が起きたアパートの部屋の前には、お菓子やジュースが置かれています」

警察によりますと、大聖さんの母親は10年前に亡くなり、アパートには吉伊容疑者と大聖さんが2人で暮らしていたということです。近くに住む人は…

近所の人

「（Q．息子の大聖さんはどんな子でしたか？）はっきりした子で、いい子でしたよ」

「（Q．親子の普段の様子は）朝、学校に一緒に行って、一緒に帰ってくる感じ。会ったとき、明るく挨拶してくれる」

父親の吉伊容疑者が、いつも付き添いながら通学し、仲がよかったように見えたといいます。

吉伊容疑者は調べに対し、「自宅で子どもの首を絞めて殺した」と容疑を認めているということです。

捜査関係者によりますと、吉伊容疑者は金銭的に困窮していて、息子を残していけないと思ったという趣旨の話をしているということで、無理心中をはかったとみられています。