リモワ（RIMOWA）は、ポケモン30周年記念の日本オリジナルコレクションを6月2日に発売する。

ポケモン30周年を記念し、「ポケットモンスター 赤・緑」に登場するポケモンを「旅のはじまり」「冒険心」「仲間との出会い」といったテーマで表現した。イタリア産レザーに型押しと手仕上げを施したラゲージチャーム3種とステッカーセット、ホイールセットを展開する。

チャームは、ピカチュウはシルバーカラーのスーツケースと、ヒトカゲはオレンジ、リザードンはマジェンタのスーツケースと組み合わせたデザインとした。ステッカーには、ピカチュウや「ポケットモンスター 赤・緑」のフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなどを描いた。ホイールは、モンスターボールを思わせる赤と白の配色とし、カスタマイズサービス「RIMOWA UNIQUE」で、Classicコレクション全モデルとOriginalとEssential各コレクションのCabinサイズに装着できる。

チャーム「ピカチュウ」「ヒトカゲ」「リザードン」は各42,900円、ホイールセット「ポケモン」は42,900円、「リモワ＆ポケモン ステッカーセット」は7,700円。購入は1人1アイテムにつき1点までの購入制限を設ける。ステッカーセットのみ後日渡しとなる。価格はいずれも税込。

発売初日はRIMOWAストア表参道、銀座7丁目、名古屋栄、大阪心斎橋、神戸、福岡の6店舗で午前11時から午後1時まで抽選受付を行い、在庫がある場合のみ午後4時以降に先着順で販売する。公式ウェブサイトでは午後4時から先着順で販売する。店頭抽選は16歳以上を対象とする。